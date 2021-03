Selly spune că legea „este complet idioată” deoarece în club unde ”stau lipiți unul de altul” e voie să petreci, dar într-o ”casă imensă și aerisită”, nu.

„Practic sunt acuzat de două chestii. O dată că am făcut petrecerea în pandemie și a doua pentru că i-am adus pe Tzancă și pe Biju de ziua mea. Lumea e supărată că noi ascultăm manele la petrecere”, a spus Selly.

„Oamenii legii doar și-au făcut datoria. Ei s-au prins a doua zi, pe la 6 seara, când au văzut filmulețele de pe TikTok și m-au sunat. Ei aplică legea. Legea este foarte stupidă. În club e voie, într-o casă imensă e ilegal. Nu îmi spuneți voi mie că nu v-ați chemat prietenii de ziua voastră. Legea e complet idioată, în club e voie și toți oamenii stau lipiți unul de altul, dar într-o casă imensă și aerisită, e ilegalî”, a transmis Selly.

”Mi se pare nedrept ce am pățit eu. Înainte de petrecere, am rugat pe toată lumea să facă test de COVID. Să fim siguri că nu vine nimeni cu virusul acolo, să stăm 14 zile în carantină. Eu chiar am insistat pe treaba asta. Sunt vreo două persoane din stafful tehnic al lui Tzancă Uraganul care nu au făcut testele. În rest, toți mi-au prezentat testele cu copia de pe buletin”, a adăugat Selly.

Vloggerul spune că nu înțelege cu ce a greșit, în condițiile în care în casa unde a avut loc petrecerea nu au fost simultan peste 20 de persoane. În schimb, numărul de persoane s-a dublat, după ce Tzancă a venit ”cu toată formația”.

”Nu prea înțeleg ce am zădărnicit eu. Nu au fost niciodată peste 20 de persoane simultan în casa aia, pentru că o treime erau mereu la fumat. Vorbim despre o casă imensă, cu ponton lângă lac”, a menționat Selly.

”Problema a fost că Tzancă a venit cu toată formația. Eu am crezut că Tzancă vine cu două boze, nu cu toată formația lui. El a venit și cu Biju și cu toată formația lui, să-mi zică la mulți ani. Înainte să vină Tzancă și formația lui nu eram acolo 20 de oameni nici dacă erai beat și îi numărai dublu nu ieșeau mai mulți”, a mai spus Selly.

Vloggerul a mărturisit că petrecerea a fost făcută publică de Tzancă Uraganu, care a făcut TikTok și „s-a dus peste tot. Așa s-a aflat”.

Selly a anunțat că nu i-a fost comunicată de către poliție amenda pe care a primit-o pentru petrecerea organizată de ziua lui.

„Poliția nu a venit acolo. Mie nici până acum nu mi s-a comunicat ce amendă am primit. Eu sunt mândru că au venit oamenii ăștia la ziua mea”, a spus Selly.

Vloggerul a lansat acuzații la adresa poliției și a jurnaliștilor, după ce a declarat că polițiștii iau șpagă de la jurnaliștii care vor să afle informații.

„Problema este că sunt o grămadă de jurnaliști care dau șpagă ca să afle informații pe surse mai devreme. Orice decizie a poliției mai întâi apare în presă. Le e foarte greu să găsească ceva de mine. D-aia, la cea mai mică abatere fac un scandal național”, a mai spus Selly.



Vlogger-ul Selly și-a serbat ziua de naștere, sâmbătă seara, într-un local din județul Ilfov, la o petrecere alături de prieteni, însă din imaginile postate chiar de către acesta pe rețelele de socializare Poliția Ilfov s-a sesizat din oficiu și a transmis amenzi de cel puțin 15.000 de lei, „pentru nerespectarea masurilor de protecție individuală”.

