Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a confirmat, într-un mesaj pe rețeaua X, că există pagube la instalațiile nucleare iraniene, relatează agenția Reuters, citată de The Guardian.

Reprezentanții AIEA anunță că monitorizează în continuare situația.

De asemenea, directorul agenției, Rafael Grossi, face apel „la o reținere extremă din partea tuturor și reiterează faptul că instalațiile nucleare nu ar trebui să fie niciodată o țintă în conflictele militare”.

Explozii au fost auzite vineri în zona orașului Isfahan, un sit asociat cu programul nuclear al Iranului.

Anterior, televiziunea de stat a precizat că toate instalațiile nucleare din zonă sunt „complet sigure”.

IAEA can confirm that there is no damage to #Irans nuclear sites. DG @rafaelmgrossi continues to call for extreme restraint from everybody and reiterates that nuclear facilities should never be a target in military conflicts. IAEA is monitoring the situation very closely. pic.twitter.com/4F7pAlNjWM