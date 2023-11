Președintele american Joe Biden a precizat, într-un mesaj pe rețeaua X, că decizia Israelului de a stabili pauze umanitare în timpul luptelor cu Hamas vine după ce a vorbit cu conducerea țării despre această chestiune timp de săptămâni.

„De săptămâni întregi, am vorbit cu liderii israelieni despre importanța pauzelor umanitare în timpul luptelor pentru a pune civilii în siguranță, pentru a sprijini eliberarea ostaticilor și pentru a crește fluxul de alimente, apă și medicamente în Gaza”, a transmis liderul de la Casa Albă, referindu-se și la cele „două coridoare umanitare care vor permite oamenilor să fugă din zonele ostile din Gaza”.

„De asemenea, facem tot ce ne stă în putință pentru a crește numărul de provizii și asistență umanitară.

(…) Ne propunem cel puțin 150 pe zi, în fiecare zi”, a mai precizat Biden.

„Aceste pauze vor ajuta la ducerea civililor în zone mai sigure, departe de luptele active. Ele reprezintă un pas în direcția corectă. Aveți cuvântul meu: voi continua să militez pentru siguranța civililor și să mă concentrez pe creșterea ajutorului pentru a ușura suferința populației din Gaza”, a adăugat Joe Biden, subliniind și că „Israelul își ia propriile decizii”, dar că are „obligația de a face distincția între teroriști și civili și de a respecta pe deplin dreptul internațional”.

For weeks, I've been speaking with Israels leaders about the importance of humanitarian pauses in the fighting to get civilians to safety, support the freeing of hostages, and increase the flow of food, water, and medicine into Gaza.



Here's the latest on those conversations: