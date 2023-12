Mai multe persoane au fost ucise în confruntările cu forțele israeliene din Cisiordania în ultimele ore, au relatat mai multe publicații palestiniene, citate de Times of Israel.

În Deir Ammar, o tabără de refugiați la nord-vest de Ramallah, un băiat de 16 ani a fost împușcat mortal în timp ce se confrunta cu forțele israeliene, relatează agenția oficială de presă palestiniană WAFA.

