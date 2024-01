Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat anterior în cursul zilei luni că încep să reducă numărul de soldați de pe teren din Gaza, în timp ce se pregătesc pentru lupte prelungite pe parcursul întregului an 2024.

01 ian. - Acum 12 ore Șeful Comandamentului de Sud al armatei israeliene: Luptele din Gaza vor continua în diferite forme

Șeful Comandamentului de Sud al armatei israeliene (IDF), generalul-maior Yaron Finkelman, a spus luni că luptele din Fâșia Gaza „vor continua printr-o varietate de metode, cu o varietate de intensități și sub diferite forme”, scrie The Times of Israel.

Declarațiile lui Finkelman au fost făcute în timpul unei vizite în zona cartierelor Daraj și Tuffah din orașul Gaza, unde IDF crede că se află ultimul batalion al Hamas din nordul Fâșiei Gaza rămas în picioare.

El a adăugat că schimbarea metodelor de luptă va face ca „inamicului să îi fie dificil să le identifice și să le înțeleagă”.

„Vom continua să lovim Hamas aici și în toate părțile Fâșiei” Gaza, a mai spus Finkelman.

