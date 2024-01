Întârzierea nu are nicio legătură cu moartea liderului adjunct al Hamas, Saleh al-Arouri.

Secretarul de stat american Antony Blinken și-a amânat călătoria în Israel pentru săptămâna viitoare, a declarat pentru The Times of Israel un oficial familiarizat cu această chestiune.

02 ian. - Acum 14 ore Saleh al-Arouri a fost ucis de armata israeliană, anunţă un oficial american din domeniul apărării

Un oficial american din domeniul apărării a declarat pentru The Washington Post că Israelul este responsabil pentru atacul aerian de lângă Beirut care l-a ucis pe adjunctul liderului Hamas Saleh al-Arouri, relatează The Times of Israel.

Israelul nu a comentat încă în mod oficial atacul. Gruparea Hamas a confirmat asasinarea lui Saleh al-Arouri.

„Asasinatele lașe comise de ocupația sionistă împotriva liderilor și simbolurilor poporului nostru palestinian în interiorul și în afara Palestinei nu vor reuși să frângă voința și fermitatea poporului nostru sau să submineze continuarea rezistenței sale curajoase”, afirmă Izzat al-Rishq, un înalt oficial Hamas, într-un comunicat. Acesta susţine că lovitura „dovedește încă o dată eșecul abject al inamicului de a atinge oricare dintre obiectivele sale agresive în Fâșia Gaza”.

Recomandări „Îți dau eu ție curent!”. Poliţist condamnat, după ce a bătut un om care reclama o pană de curent. Dus la post, bărbatul a primit un electroșoc în piept. „Am căzut instantaneu la pământ”

Prim-ministrul interimar al Libanului, Najib Mikati, a condamnat „noua crimă israeliană” și avertizează că Ierusalimul urmărește să antreneze Libanul într-o nouă fază de confruntări.