UPDATE 09.50: O femeie în vârstă a murit ca urmare a rănilor suferite în timpul atacului terorist, astfel că bilanțul deceselor crește la trei, relatează presa israeliană.

Serviciul de informații Shin Bet i-a identificat pe cei doi teroriști drept frații Murad și Ibrahim Namer, locuitori ai Ierusalimului de Est, în vârstă de 38, respectiv 30 de ani.

Potrivit Shin Bet, cei doi sunt asociați cu Hamas și au executat anterior condamnări la închisoare pentru implicare în activități teroriste. Murad a fost închis în perioada 2010-2020, sub suspiciunea de implicare în terorism, sub coordonarea unor locuitori din Gaza.

UPDATE 09.00: Bilanțul deceselor după atacul terorist din Ierusalim crește, anunță poliția israeliană. Un bărabt de circa 70 de ani a decedat la spital ca urmare a rănilor suferite.

***

Unul dintre teroriști a fost ucis, iar al doilea a suferit răni grave, potrivit sursei menționate.

La fața locului, în apropierea cartierului Ramot din Ierusalimul de Est, există o serie de răniți, potrivit primelor relatări de la fața locului.

Ministrul israelian de Externe a spus că „doi atacatori puternic înarmați” au fost neutralizați, fără a oferi detalii despre aceștia.

Reports of a terrorist attack at the entrance of Jerusalem. Two terrorists opened fire at a bus stop. At least 6 injured. Both terrorists have been terminated.



pic.twitter.com/ceFK7GSIql