Înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe, Josep Borrell, și-a exprimat sprijinul pentru invocarea de către secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a articolului 99 din Carta ONU și pentru apelul său la încetarea focului în Fâșia Gaza, relatează publicația Haaretz.

În temeiul articolului 99, secretarul general are puterea de a aduce în atenția Consiliului de Securitate al ONU o chestiune pe care o consideră amenințătoare pentru pacea și securitatea internațională. Este prima dată în mandatul său când Guterres invocă acest articol.

Într-un mesaj pe rețeaua X, Josep Borrell a îndemnat partenerii internaționali să „acționeze imediat pentru a preveni un colaps total al situației umanitare din Gaza” și a cerut țărilor europene care fac parte din Consiliul de Securitate al ONU să susțină apelul lui Antonio Guterres.

I ask the EU members of the UN Security Council and like-minded partners to support @UN Secretary General @AntonioGuterress call.



The #UNSC must act immediately to prevent a full collapse of the humanitarian situation in Gaza.