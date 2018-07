”ANCOM a aprobat, pentru al doilea an, cererea RCS&RDS de a aplică propriilor clienți anumite suprataxe, în plus față de tarifele naționale, pentru serviciile de roaming în Uniunea Europeană, dar și în Norvegia, Islanda, respectiv Liechtenstein (SEE). Conform reglementărilor europene, operatorii mobili care nu sunt în măsură să susțînă comercial «Roam like at home» pot solicită și pot fi autorizați de autoritatea de reglementare, în urmă unei analize, să perceapă utilizatorilor anumite suprataxe de sustenabilitate, in plus față de tarifele naționale”, se artă într-un comunicat al ANCOM.