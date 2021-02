NASA a publicat pe contul de Twitter momentul în care roverul Perseverence ajunge pe suprafaţa planetei Marte.

Miss my landing? Catch the highlights below.



Send us your own highlights too. Share your pictures and video using #CountdownToMars. pic.twitter.com/OL2wSAi36e — NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021

„Percy” a trimis înapoi primele imagini de la locul aterizării, care arată umbra roverului pe suprafața craterului Jezero.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X — NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

„Această aterizare este unul dintre acele momente esențiale pentru NASA, Statele Unite și explorarea spațiului la nivel global, când știm că suntem pe punctul de a descoperi și de a ne ascuți creioanele, ca să spunem așa, pentru a rescrie manualele”, a declarat Steve Jurczyk de la NASA.

Președintele Joe Biden l-a sunat pe Jurczyk pentru a-l felicita. „Felicitări NASA și tuturor a căror muncă grea a făcut posibilă aterizarea istorică a a roverului Perseverence. S-a dovedit încă o dată că, cu puterea științei și ingeniozitatea americană, nimic nu este imposibil”, a scris Biden pe Twitter.

Transportat de racheta Atlas, roverul Perseverance, aparţinând NASA, a ajuns pe planeta Marte, joi, 18 februarie, la ora 22.56, ora României.

Roverul va explora craterul Jezero, locul unui lac antic care a existat acum 3,9 miliarde de ani și va căuta microfosile în roci și sol. Misiunile de urmărire vor aduce mostre ale acestui loc colectate de Perseverance pe Pământ până în anii 2030.

„Perseverence este primul pas în aducerea înapoi a rocii de pe Marte. Nu știm ce ne vor spune aceste mostre de pe Marte. Dar ceea ce ne-ar putea spune este monumental – inclusiv că viața ar fi putut exista odată dincolo de Pământ”, spune Thomas Zurbuchen, administrator asociat al Direcției Misiunii Științifice a NASA.

Perseverence este al cincilea rover NASA trimis pe Marte. Pentru a ateriza, a trebuit să treacă prin cele „șapte minute de teroare”. Timpul ca semnalele radio să călătorească de pe Pământ pe Marte este de aproximativ 11 minute, ceea ce înseamnă că cele șapte minute necesare pentru aterizarea navei spațiale pe Marte au loc fără niciun ajutor sau intervenție din partea echipelor NASA de pe Pământ.

Nava spațială a lovit vârful atmosferei marțiene deplasându-se cu 12.000 de mile pe oră și a trebuit să încetinească până la 1,7 mile pe oră șapte minute mai târziu, când roverul a aterizat încet la suprafață.

