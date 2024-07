La câteva minute după ce Nicki Minaj a anunțat anularea concertului, pe conturile de socializare ale Neversea, festival desfășurat la Constanța în același timp cu SAGA, a apărut un anunț legat de posesorii de bilete care au rămas duminică seară fără concert.

Fără să numească explicit festivalul bucureștean, cei de la Neversea au scris: „This is for real. Vino cu brățara de la alt festival și cu buletinul la punctul de check-in (deschis până la 4.00) și primești acces. Save this night and enjoy the sunrise!”.

Postarea avea un carton pe care era, de asemenea, scris: „Motorul festivalurilor sunt oamenii. Și nopțile de vară în care cântăm împreună până la răsărit. Dacă ați rămas fără festival, sunteți bineveniți la Neversea în această seară. Inclusiv stafful. Primul tren din București pleacă la 22.30. Vă așteptăm și vă iubim!”.

Tristan Tate a reacționat și el după anunțul făcut de Nicki Minaj și într-un fel a criticat decizia americancei: „Acest lucru nu este adevărat. Nu spun că minte, nu o cunosc. Dar poate că a fost mințită de cineva. Perfect calm și în siguranță aici. Derulo a fost aici ieri”, a scris Tate pe contul de X.

Recomandări LIVETEXT Stânga, victorie surprinzătoare în alegerile parlamentare din Franţa. Alianţa lui Macron, pe locul 2. 30.000 de poliţişti, mobilizaţi de teama violenţelor

This isnt true.



Im not saying shes lying I dont know her. But perhaps shes been lied to by somebody.



Perfectly calm and safe over here.



Derulo was here yesterday. — Tristan Tate (@TateTheTalisman) July 7, 2024

Site-ul Boarding Pass a reacționat, de asemenea, după anunțul făcut de rapperița americană.

„Zborul unui avion privat care urma să plece în seara zilei de duminică, 7 iulie 2024, de la Dublin (Irlanda) spre București a fost anulat. Inițial avionul urma să aterizeze în capitala României la ora locală 20.37, apoi a fost amânat de trei ori și într-un final planul de zbor a fost anulat. Foarte probabil, cu acest avion urma să sosească la București un mare artist internațional, acesta fiind singurul zbor neregulat planificat să fie operat în după-amiaza zilei de duminică între Dublin, orașul unde artistul în cauză a concertat în noaptea dintre sâmbătă și duminică, și București”, potrivit site-ului Boarding Pass.

Organizatorii Saga au postat și ei un anunț legat de anularea concertului: „Cu inima grea trebuie să anunțăm că Nicki Minaj tocmai și-a anulat spectacolul din cauza îngrijorărilor pentru bunăstarea ei și a echipei sale în România.

Recomandări Nicki Minaj și-a anulat concertul de la Festivalul SAGA din București, cu câteva ore înainte să urce pe scenă

«Din motive de îngrijorare pentru bunăstarea echipei noastre și a mea, am fost sfătuită de echipa mea de securitate să nu călătoresc în România», a spus ea. Acest lucru nu are nimic de-a face cu SAGA și este dincolo de puterile noastre”, au scris reprezentanții Festivalului pe Instagram.

Minaj și-a anulat concertul din cauza „protestelor din zonă”

„Din motive de îngrijorare pentru bunăstarea echipei noastre și a mea, am fost sfătuită de echipa mea de securitate să nu mă deplasez la festivalul din România din această seară din cauza problemelor de siguranță legate de protestele din zonă. Aștept cu nerăbdare să vă văd pe toți cu altă ocazie”, a scris Nicki Minaj pe X.

„Ca mamă, trebuie să mă asigur că iau decizii corecte pentru ca eu să ajung acasă la fiul meu și pentru ca echipa mea să ajungă acasă la familiile lor. Să nu iau în considerare sfatul securității în acest moment nu este ceea ce cred că ar trebui să fac. Vă iubesc și vă mulțumesc pentru înțelegere și sprijin. Sunt foarte încântată să-mi văd fanii vinerea aceasta la Londra pentru un alt spectacol foarte special la Wireless Festival”, a adăugat artista.

Singurele proteste anunțate în București erau programate azi, 8 iulie, când contabilii vor manifesta împotriva modificărilor fiscale. Aceste proteste nu au însă nicio legătură cu zona Băneasa, unde are loc Festivalul SAGA.

Vezi Rezultate Bacalaureat 2024 – notele pe județe publicate de edu.ro și vezi cum depui contestație la notele de la BAC!

Urmărește-ne pe Google News