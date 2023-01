Reacții după moartea lui Mitică Popescu. Ștefan Bănică jr.: „Am râs mult împreună și îi ascultam de fiecare dată poveștile despre marii actori din generațiile trecute”

În mediul online, Ștefan Bănică jr, a dezvăluit că a jucat în multe piese de teatru alături de regretatul Mitică Popescu. Îi mulțumește și acum pentru tot ce a învățat de la el. „Am avut șansa să joc cu el peste 300 de spectacole, cu “Desculț în parc”, unde nea Mitică îl juca magistral pe Velasco, vecinul excentric al celor doi tineri proaspăt căsătoriți.

În atâția ani, cât am jucat, am râs mult împreună și îi ascultam de fiecare dată cu interes poveștile despre marii actori din generațiile trecute, pe care îi evoca mereu cu drag și, mai ales, cu respect. Mulțam frumos pentru ce am învățat de la tine, domnule Mitică Popescu! Drum lin printre stele…”, a scris Ștefan Bănică jr., pe Facebook.

Și actorul Valentin Teodosiu, care a fost bun prieten cu Mitică Popescu, a transmis un mesaj după moartea actorului. „Ne-a părăsit și dragul meu prieten Nea Mitică Popescu! Acum o lună și ceva l-am scos la un șpriț! Era tare fericit!

Înainte de Crăciun mi-a spus că face Crăciunul la Floreasca și revelionul la Elias!!! I-am zis să nu se ducă că acolo e belea cu nosocomialele! Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!”, a notat el în mediul online.

Și prezentatorul Dan Negru, pe contul lui oficial de Facebook, a transmis câteva cuvinte după moartea lui Mitică Popescu. „Mitica Popescu a fost deținut politic in lagărul de la Periprava…Bunicul meu a fost deținut politic in lagărul de la Balta Albă.

Intr-o seară, demult, am povestit cu dânsul despre demnitatea deținuților din lagărele comuniste si lașitatea infractorilor de azi care-și spun tot „deținuți politici”! Eram azi in preajma statuii lui Ghandi când am aflat vestea plecării lui…Ce bine i se potriveste o vorba a lui Ghandi. Lui și celor puțini rămași : „Nimeni nu-ţi poate lua demnitatea dacă nu i-o dai tu”, a transmis prezentatorul.

Actorul Florin Zamfirescu, mesaj după moartea lui Mitică Popescu

„Teatrul Mic, în sertar, trusa lui de frizer. Toți bărbații se tundeau la el, avea de toate. Ne schimba și look-ul. A fost iubrie mare între el și Poldi (Leopoldina Bălănuță). Ei se placuseră înainte, dar el fusese arestat și ea se măritase cu Ionescu John. Când a revenit Mitică la București, el murise, și într-o zi mi-a prezentat-o ca fiind soția lui. M-am bucurat mult pentru ei”, a reacționat Florin Zamfirescu pentru fanatik.ro.

Pentru aceeași sursă, și actrița Tora Vasilescu a avut un mesaj, după moartea lui Mitică Popescu. „Îmi pare rău, lui Mitică Popescu, nu mai putem ura decât: “Drum lin printre stele”! Îi păstrez o amintire frumoasă, am filmat cu el în Glisando, Kira-kiralina o coproducție româno-franceză-maghiară, în filmul tv Scene din viața Mariei, mai multe sketch-uri la televiziune.

Un coleg de mare generozitate, talent și plin de umor! Dumnezeu să-l odihnească!”, a spus actrița în vârstă de 71 de ani.

Și Silviu Biriș, care e actor și a studiat teologia, a vorbit despre Mitică Popescu, care i-a fost și profesor. „Dumnezeu să-l ierte. mi-a fost profesor pentru un timp. A fost un om bun, l-a iubit o tară întreagă. A fost un actor de elita, generații întregi l-au admirat, privit și aplaudat. De asemenea a fost un soț iubitor și un profesor dedicat. P e mine m-a îndrăgit foarte mult. Avea o mare răbdare și dragoste pentru noi, tinerii, dezarmantă și cuceritoare.

De la el am învățat discreția și subtilitatea rostirii textului. Mitică Popescu avea un firesc de care te îndrăgosteai imediat. Mi-a fost un model de suplețe actoricească, Iar relația lui cu dna Poldi era gingașă, a fost un bărbat adevărat”, a spus Silviu Biriș pentru fanatik.ro.

Mircea Diaconu: „Faptul că ne-a părăsit e dureros”

Mircea Diaconu a reacționat și el după moartea lui Mitică Popescu. „Din păcate, vestea asta la început de an, este dinainte anunțată, avea probleme. Ultima oară când m-am înâlnit cu el povesteam, iar faptul că ne-a părăsit este dureros.

A murit un om bun, un suflet bun, un om pe care nu l-am văzut niciodată ridicând tonul, deși viața lui a fost plină de complicații. A fost închis pe nedrept, a făcut pușcărie vreo trei ani, nu și-a terminat facultatea, s-a reîntors la facultate și a terminat-o. A plecat la Piatra Neamț în teatrul acela minunat, mult mai târziu a revenit în București.”, a transmis actorul, potrivit spynews.ro.

Mitică Popescu a murit la 86 de ani

Actorul Mitică Popescu a încetat din viaţă marți, 3 ianuarie, la 86 de ani. Trista veste a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Spitalului Elias din Capitală, medicul Silviu Negoiţă, pentru News.

Mitică Popescu a fost internat inițial pe 18 decembrie la Spitalul de Urgenţă Floreasca din București, în secția Cardiologie. De acolo a fost externat pe 30 decembrie, a transmis medicul Bogdan Opriţa, purtătorul de cuvânt al unității medicale, pentru ziarul Libertatea. Ulterior a fost internat la Spitalul Elias, unde a și murit. Medicul Silviu Negoiță a declarat pentru News.ro că actorul avea „probleme cardiace, pe fondul multiplelor comorbidităţi”.

