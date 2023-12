Redacția Libertatea: Niciun ziar independent, nepedepsit. Am fost anunțați azi că se fac restructurări masive. „20% dintre jurnaliști vor fi concediați”, a spus CEO Ringier România, Dan Puica

În momentul concedierii, Iulia Roșu l-a întrebat pe Dan Puica, CEO România, dacă „știi în ce constă munca mea?”. Directorul general i-a răspuns că „nu”, conform redactorului-șef adjunct.

Pe 28 august 2023, redacțiile Gazeta Sporturilor și Libertatea au dus la sediul Ringier de la Zürich un apel intern prin care au solicitat stoparea presiunilor împotriva independenței jurnalistice. Au fost prezentate probe, e-mailuri și mărturii, despre mai multe imixtiuni.

Printre acestea: felul în care ni s-a solicitat să arătăm articole în avans și să fondăm o organizație de lobby pentru industria de pariuri, similară cu cea pe care o publicație deținută majoritar de Ringier o are în Bulgaria.

Reacțiile companiei Ringier

Conducerea nu ne-a oferit niciun răspuns. Din acel moment, al apelului jurnaliștilor, deciziile trustului s-au succedat lunar:

3 octombrie: Înlăturarea redactorului-șef al GSP, Cătălin Țepelin, când redacțiile au anunțat imixtiunile comercialului în editorial.

1 noiembrie: Închiderea fără un anunț către public, parteneri și redacție a ediției tipărite a GSP. Concedierea a nouă oameni de la difuzarea GSP și a jurnalistului Cătălin Tolontan de la conducerea editorială a GSP.

5 decembrie: Concedierea redactorului-șef adjunct al GSP, Dan Udrea.

6 decembrie: Concedierea a trei jurnaliști de la Libertatea, printre care Iulia Roșu, redactor-șef adjunct al Libertatea, și Cătălin Tolontan, coordonator editorial la Libertatea. Anunțul directorului general al Ringier România, potrivit căruia „20% din jurnaliști vor fi concediați”.

În momentul concedierii, Iulia Roșu l-a întrebat pe Dan Puica, CEO România, dacă „știi în ce constă munca mea?”. Directorul general i-a răspuns că „nu”, conform redactorului-șef adjunct.

Acestea sunt faptele. Libertatea are 45-50 de oameni. 20% ar însemna 10 oameni. Dintr-o altă informare oferită de conducere, un număr de aproximativ 15 ziariști vor pleca, „după un proces independent de evaluare”.

Schimbarea Libertatea

Redacția Libertatea a fost angajată în ultimii 5-7 ani într-un proces profund de schimbare, pentru a deveni „o publicație relevantă”, așa cum a spus în 2018 Marc Walder, CEO Ringier AG.

Nu vom cântări noi dacă am reușit. Publicul, compania însăși, societatea românească – are cine să se pronunțe.

Ringier a invocat, miercuri, 6 decembrie 2023, într-un comunicat către redacție, „scăderea drastică a vânzărilor ediției tipărite, respectiv cu 64% comparativ cu anul 2018”. Se vorbește despre „redefinirea priorităților, mutând accentul în zona digitală”.

Am refuzat să acceptăm inacceptabilul

Libertatea este, în acest moment, site-ul numărul 1 în categoria news la cititori „unici”, cu 6 luni din cele 11 luni scurse din 2023 în poziție de lider.

Peste toate însă, redacția a rămas independentă și devotată publicului său. În 2018, când procesul de schimbare în ziar relevant a accelerat, am anunțat conducerea de la Zürich că „ne angajăm să facem acest lucru, însă vrem să fie clar că voi sunteți proprietarii brandului, însă proprietarul conținutului este publicul”.

Conducerea ne-a comunicat, zâmbind, că „desigur”. Regretatul jurnalist Mihnea Vasiliu, CEO-ul de atunci, între timp îndepărtat și el, a simțit nevoia să lămurească orice dubiu: „Vedeți că oamenii ăștia vorbesc serios. Vor face publicația pentru care i-ați angajat, dar pentru ei, independența jurnalistică nu se discută”.

După 5 ani, noi spunem că am fost serioși. O companie de presă cere ceva foarte valoros de la public: încredere. Când o primește, încrederea vine cu obligații publice executorii: dreptul publicului de a fi informat este peste interesul companiei și de aceea compania e obligată să îi lase liberi pe jurnaliști. Și să apere separarea comercialului de editorial.

Ne-am luptat să rămânem liberi și nimeni nu a reușit să intre în editorial. Am refuzat să acceptăm inacceptabilul.

Nu credem că o companie media poate fi membră a unei asociații de lobby, cum se întâmplă cu Ringier în Bulgaria publicația sportal.bg este alături de firmele de pariuri.

Așa arată site-ul Bulgarian Gambling Association, unde Ringier este membru, prin publicația Sportal.bg pe care o deține în majoritate. În fața a zece angajați ai GSP același lucru s-a solicitat și în România, dar redacția a refuzat. Este doar una dintre divergențele apărute între jurnaliștii din România și managementul local și internațional al Ringier Sport și Ringier AG

Noi, jurnaliștii din România, nu am putut niciodată accepta așa ceva. Cu erori, slăbiciuni și momente grele, am rămas mereu cu fața către interesul public. De aceea am oferit și informațiile de astăzi și lăsăm publicul să le cântărească și să decidă.

