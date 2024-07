REPORTAJ Apa din Făcăeni, Ialomița, curge la robinet albă „ca varul”, neagră sau deloc. Oamenii dau vina pe luptele electorale și își fac curaj: „E ca apa minerală față de aia de la bloc!”

În lipsa comunicării clare dinspre autorități, localnicii își confecționează propriile lor explicații: fie că se fac lucrări, fie că sunt defecțiuni, fie că muncitorii care pun canalizarea au dat cu târnăcopul în țevile de apă. Anul acesta, unii săteni cred că de vină sunt și niște răfuieli postelectorale, după alegerile din 9 iunie.

„Depășiri ale parametrilor de potabilitate”

„Așa e în toată țara, nu numai la noi”. Tânărul în pantaloni trei sferturi, care emite această ipoteză consolatoare la masa unui bar din comună, nu se află prea departe de adevăr. În cele mai multe sate din România, oamenii se feresc să bea apa de la robinet, din motive sesizabile cu propriile lor simțuri. Poate analizele direcțiilor de sănătate publică nu arată nimic alarmant, dar mirosul prea tare de clor, tonurile ruginii și nisipul de pe fundul găleții descurajează potențialii consumatori de apă din rețea.

La Făcăeni, comună cu două sate, Făcăeni și Progresu, și cu 4.900 de locuitori, analizele de la DSP Ialomița, publicate pe site-ul oficial al instituției, au arătat, în aproape fiecare din ultimii nouă ani, „depășiri ale parametrilor de potabilitate”. Cu cât s-a investit mai mult în rețea, cu atât apa a venit mai murdară și mai puțină.

„La început, e normal să curgă puțin neagră”

„Așa e vara peste tot”, insistă tânărul de la bar, care face o pauză de la descărcat marfa. Colegul lui îi dă dreptate. Discuția se poartă cu o mână ridicată retoric și un picior sprijinit pentru efect de statuie pe niște baxuri de apă plată care urmează să ajungă la raft. „La început, până-și revine… C-așa-i normal… Să curgă puțin neagră și-apoi își revine… Da nu întotdeauna curge neagră. Când are defecțiune pe rețea, e normal”, spune colegul tânărului.

Așezată și ea la masă, patroana magazinului precizează, scrumând elegant: „După aia, vine apă curată, o și bem”.

A plouat în Făcăeni, dar ploaia s-a transformat în mărgele de praf de cum a atins pământul fierbinte. „Nu se mai cunoaște nimic”, constată oamenii adăpostiți la bar. Cei câțiva picuri în plus nu vor schimba programul de opriri din rețea, program pe care nu-l cunoaște, de fapt, nimeni. Îl estimează toți, în funcție de suspinele fantomatice care se aud din țeavă.

Nici ploaia nu va schimba programul de opriri din rețea

„O fi vreo coincidență, ceva de alegeri”

Oamenii din comuna ialomițeană nu sunt mofturoși de felul lor. În loc de Erin Brockovich, detectiva apelor otrăvite din State, acceptă să fie chestionați și de reporterii de la Libertatea. Își cumpănesc răspunsurile, studiind întâi numărul de București al mașinii.

Vorbesc încet, abia auzit. Sau morocănos și laconic. Strecoară subînțelesuri, ca să nu acuze direct. Dacă au avut vreodată energia revoltei, canicula le-a luat-o și i-a lăsat și ea, ca orice putere vremelnică de pe cerul comunei, un pic mai săraci. Mai săraci decât atunci când s-au născut, goi, nevolnici, dar cu un deranj la purtător, reclamat sonor și fără ocolișuri.

Din răspuns în răspuns, din drum asfaltat recent în uliță neasfaltată, apa capătă diverse culori. Îți dai seama cu cine au votat oamenii după cum o descriu. E ceea ce s-ar putea numi ghicitul în apă.

Din 2004 până în 2024, primar în Făcăeni a fost Nuți Roșu, fostă PNL, actualmente PSD. La alegerile din 9 iunie, candidatul AUR Daniel Marian Alexandrescu a obținut 50,91 la sută din voturi. Nuți Roșu s-a clasat pe locul al doilea, cu 37,94 la sută din voturi. Pe locul al treilea, cu 9,07 la sută din voturi, s-a aflat independentul Vasile Florea, în timp ce candidatul PNL Ionuț Burlacu a obținut 2,09 la sută din voturi.

Până la predarea mandatului, comuna este în continuare administrată de Nuți Roșu. Simpatizanții primarului ales se tem că primărița învinsă îl va sabota pe învingător. „Un tânăr curajos, educat”, îl descriu două doamne, oprite să discute sub streașina unui depozit.

„Până acum, n-am avut apă cu program, nu. S-a-ntâmplat în vara asta… Unde-a fost secetă, că altceva… Sau o fi vreo coincidență, ceva, de alegeri, dar nu știm. Nu condamn pe nimeni, că nu e de condamnat. Deci seceta ne-a adus în cap, asta-i!”, afirmă una dintre femei. Surâde larg și adaugă câteva cuvinte de laudă și despre fostul edil, „a făcut cât a putut, acum n-a mai fost aleasă, o surpriză, da, dar și ea spunea că vrea să se retragă, să se ocupe de familie”.

Cele două localnice spun că apa a venit „foarte mâlită”, de când a dat căldura. Acum „e bună, dar vine numai dimineața, vreo două ore pe zi, până la 11, după aia o întrerupe”.

„Zici că-i var, poți s-o dai pe pereți”

Fanii candidatului PNL, care le e și vecin, de altfel, proprietar al unei vile cochete, cu poartă electrică, descriu apa de la robinet ca pe un coșmar la metru cub. „Băiatul ăsta, Burlacu, știe totul despre problemele cu apa de la noi”, dă asigurări un bărbat care se sprijină într-un băț. A suferit un accident vascular și acum se recuperează.

„O vreme, apa venea neagră, cu pământ, nisip, rugină. Neagră. Acum au turnat clor în ea și vine albă, albă. Zici că-i var, glet din ăla, poți s-o dai pe pereți. Au turnat să nu se mai vadă mizeria aia, probabil. Așa curge, cinci minute, până se liniștește. E nenorocire!”, exclamă bărbatul. „Noi bem din puțuri, ne-am făcut puțuri în curte. Aia de la robinet o dăm la animale”, intervine tovarășul de taclale și de opoziție al omului cu bățul.

„E diferență mare față de apa de la oraș”

Susținătorii lui Nuți Roșu și ai establishmentului vechi de două decenii din Făcăeni văd mai multe nuanțe în apa care vine pe țeavă. „Noi n-avem probleme cu apa, deloc. Curge, o mai oprește așa, câteodată. Dar îi dă drumul”, declară un bărbat în salopetă albastră, care rupe buruienile de lângă gard. Precizează că el stă puțin acasă, în timpul zilei, fiind la serviciu, la Fetești. O cheamă pe soția lui, să dea lămuriri. Ea e „născută și crescută aici”, unde a moștenit o casă și niște terenuri.

„O oprește, da, pentru că e consumul foarte mare. Toată lumea are nevoie, are animale, are păsări, avem câini, pisici. Suntem și noi, spălăm la mașină. Consumul mare, de aia rămâne apă puțină și vine cu… Și-o mai închide. În toate verile, oprește apa. Că toată lumea consumă”, spune femeia, ieșită la poartă. Se uită în jur, ca și cum ar lua în cătare invizibili consăteni risipitori.

De băut, continuă soția domnului în salopetă, beau apa de la robinet. „Vine la început puțin neagră. Dar pe urmă vine apă bună. Să știți că eu am stat la Constanța, la bloc. Când am venit aici, la țară, și am băut apa asta… E o diferență foarte mare față de apa de la oraș. Apa de aici, de la țară, e foarte proaspătă și bună, ca și cum aș bea apă minerală!”.

Rețeaua de 800.000 de euro

În februarie 2008, primăria comunei a plătit către firma SC Transmim SRL din Slobozia, suma de 600.000 de euro, pentru „lucrări pentru conducte de alimentare cu apă, stație de pompare și tratare a apei și de instalare de rețele de conducte”, potrivit sicap.ai. Panoul care anunță investiția străjuiește și acum una dintre intrările în satul Făcăeni.

În octombrie 2008, autoritățile locale au dat alți 80.000 de euro firmei Aqua SRL din Călărași, pentru „extinderea rețelei de alimentare cu apă”.

Următoarele investiții în rețea au venit abia în iulie 2021, când Primăria Făcăeni a plătit 88.000 de euro către Consim Invest pentru „modernizare sistem alimentare cu apă” (ministație de captare/pompare). Iar în septembrie 2021, de la bugetul comunei s-au dus 1.600 de euro către Construct Grup SRL, pentru servicii de dirigenție șantier „Modernizare sistem de alimentare cu apă”. Ministația respectivă nu este încă pusă în funcțiune, potrivit independentonline.ro.

Demisie anunțată pe Facebook

Operatorul rețelei de apă este compania SC Utilități și Gospodărire Comunală Făcăeni SRL, înregistrată în 2017, având ca asociat unic comuna Făcăeni.

Pe 23 iunie, administratorul societății, Aurelian Lazăr, îi anunța pe cetățenii comunei, printr-un mesaj pe Facebook, că „datorită temperaturilor foarte ridicate din ultima vreme și a secetei pedologice accentuate, nivelul apei potabile din foraje este foarte mic. De aceea vă rugăm să nu mai utilizați apa potabilă în scopul irigării plantelor din curte în vederea evitării întreruperii apei potabile către populație. În caz contrar, suntem obligați de situație să întrerupem furnizarea apei potabile către populație în intervalul orar 22.00 – 06.00 pentru refacerea stocului de apă din bazine pe o perioadă necunoscută”.

Două zile mai târziu, pe 25 iunie, inginerul Lazăr punea pe Facebook o poză cu demisia lui din funcție, „din motive personale”.

Un raport al DSP Ialomița privind calitatea apei, publicat în iulie și citat de independentonline.ro, indica depășiri ale parametrilor de potabilitate în 24 de localități din județ, printre care Făcăeni și Progresu. Cum ar veni, oamenii n-aveau cum să ude grădinile cu apă potabilă din rețea nici dacă ar fi vrut.

E.coli, clor rezidual, enterococi, mangan

În 2015, analizele DSP Ialomița indicau prezența clorului rezidual liber în apa de la robinetele din Făcăeni și Progresu. În 2016, pe lângă clor, în apă au fost detectate bacterii coliforme, E.coli și enterococi, în eșantioanele luate din cele două sate ale comunei. În 2017, la Progresu a fost găsit doar clor, iar la Făcăeni – doar E.coli.

În 2018, clorul rezidual a revenit în forță în apa din Făcăeni, alături de mangan, de enterococi și de bacterii coliforme. La Progresu, apa avea, de asemenea, clor rezidual și enterococi.

În 2019, la Făcăeni, 8 din 180 de probe de apă aveau clor rezidual, mangan, enterococi și E.coli. Iar la Progresu – 4 din 136 de probe conțineau clor rezidual.

În 2020, la Făcăeni și Progresu au dispărut din apă bacteriile, dar au rămas clorul și manganul. În 2021, raportul indica, în apa din comună, prezența clorului rezidual la capăt de rețea și a E.coli.

Pe 2022, DSP Ialomița nu a publicat raportul privind calitatea apei.

În 2023, din analizele efectuate pe apa din Făcăeni și Progresu, reieșeau următoarele:

„Număr total consumatori afectaţi: 300

Parametrul/parametrii neconformi: clor rezidual liber în rețea, E.coli.

Cauza depăşirii: deficiențe în tratare”.

Primăria Făcăeni nu a răspuns, până la publicarea acestui articol, întrebărilor comunicate în scris de Libertatea.

