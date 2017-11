Mirajul unui job peste hotare îi ademenește nu numai pe cei care au nevoie disperată de un loc de muncă, ci și pe oamenii care au acasă un venit stabil. Dorința de a strânge avere i-a împins pe mai mulți doljeni din comuna Braloștița să plece în străintate, printre cei care au lucrat în Spania, la cules de căpșuni fiind și soția actualului primar al localității, Dumitru Amza. Aceasta, spre deosebire de alți consăteni, a muncit doar o lună în fermele spaniolilor.

La începutul anului 2016, Ioana Amza a decis să plece peste hotare pentru a munci în agricultură, aceasta fiind obișnuită cu lucrările agricole, familia primarului deținând în localitatea pe care o păstorește două terenuri.

Conform declarației de avere, depusă de Dumitru (Titel) Amza la preluarea mandatului, soția sa a câștigat în cele 30 zile de muncă 1.700 euro.

Soția primarului, Ioana, este cea care se ocupă de administrarea averii familiei, ea deținând patru terenuri, din care unul se află în intravilanul orașului Filiași, unde femeia a construit în anul 2006 și un spațiu comercial, pe care l-au închiriat și primește chirie 3.600 lei anual.

Familia primarului mai deține un magazin și în comuna Braloștița, dar și un tractor cu care lucrează cele șapte hectare de teren agricol ce le deține.

Asemenea familiei primarului din Braloștița, alte câteva zeci de familii din localitate au rude plecate la muncă în străinătate, iar banii pe care îi obțin îi investesc în comună.

De foarte mulți ani, sute de localnici din comuna doljeană Braloștița au luat drumul Europei pentru a face rost de bani. Bărbații și-au căutat locuri de muncă în străinătate și femeile culeg căpșuni sau lucrează în alte sectoare din agricultură.

Toți banii pe care îi câștigă în urma muncii depuse în alte țări ale Uniunii Europene, doljenii i-au trimis acasă și și-au construit locuințe noi, cu utilități moderne sau și-au achiziționat apartamente în Filiași și Craiova.

Datorită dorinței de muncă a localnicilor, primarul Dumitru Amza nu este nevoit să facă prea multe anchete sociale pentru a acorda venitul minim garantat. Din cei 3.680 de locuitori, doar 50 de dosare au fost întocmite la începutul anului, cele mai puține fiind în satul Valea Fântânilor, unde doar o persoană primește ajutor de la stat. De aici au plecat spre Europa cei mai mulți localnici, iar vrednicia acestora se observă încă de când intri în sat pentru că mereu se lucrează la ridicarea unei noi case.

Aurelia și Daniel Luică au fost plecați opt luni în Spania, unde au lucrat în agricultură și construcții. În urmă cu câteva zile au revenit acasă, la Braloștița, acolo unde îi așteaptă fiica lor de patru ani și părinții. A fost pentru prima dată când au plecat împreună la muncă în străinătate.

“Aici nu sunt salarii convenabile, te angajezi și îți face carte de muncă, dar nu la opt ore. Ce să faci cu contract de două ore? Am lucrat până acum vreo trei ani în România. La muncă în străinătate am plecat prima dată acum opt ani, după aia am mai stat acasă, nu am fost plecat tot timpul, mergeam patru-cinci luni la muncă, cinci luni stăteam aici în țară”, povestește Daniel Luică.