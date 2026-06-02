Au loc lucrări pe sectorul cuprins între km 53+300 și km 53+400.

„În perioada 03.06.2026, ora 8.30 – 09.06.2026, ora 23.30, se vor institui restricții de circulație pe Autostrada A0, Calea 2, pe sectorul cuprins între km 53+300 și km 53+400. Pe perioada lucrărilor din această zonă, circulația rutieră pe breteaua aferentă Autostrăzii de Centură, care asigură deplasarea către Constanța, va fi închisă”, a transmis, marți, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Pentru a ajunge spre Constanța, șoferii care circulă pe autostrada A0 vor efectua următoarele manevre succesive prin bretelele nodului rutier:

Prima coborâre: La kilometrul 52+400 de pe A0, coborâți pe Autostrada A2 (Calea 2, direcția spre București), la kilometrul 13+400.

Întoarcerea: Ieșiți imediat de pe A2 în zona kilometrului 13+100 și urcați înapoi pe Autostrada A0 (tot în zona kilometrului 52+400).

A doua coborâre (spre Constanța): Continuați pe A0 până în zona kilometrului 52+800, unde veți coborî pe A2 (Calea 1, kilometrul 13+300) pentru a vă continua drumul direct spre Constanța.

