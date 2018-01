Fabrica de zahăr Diamantul de la Oradea se va închide, iar în martie vor avea loc primele disponibilizări, din rândul celor peste 200 de angajați. Mai mult, cei 90 de fermieri din zona de vest a țării, care cultivă sfeclă de zahăr pe 7.500 de hectare, vor rămâne fără activitate, dar și cu toate culturile în câmp, înregistrând pierderi uriașe. Președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Alimentară (FSIA), Dragoș Frumosu, spune că închiderea fabricii aduce pierderi atât statului, cât și producătorilor de sfeclă de zahăr.

”Fabrica s-a închis în urma unei jonglerii financiare. Fabrica din România a făcut un împrumut destul de mare la firma mamă din Germania și lucrul acesta a condus la dobânzi mai mari și pierderi cam doi ani de zile. Iar această pierdere este bine gândită și făcută de firma germană, Pfeifer und Langen. Iar firma germană urmează să își deschidă, conform politicii, un departament de vânzări în România, cu opt sau zece angajați”, spune președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Alimentară (FSIA).

Potrivit lui Dragoș Frumosu, cantitatea de zahăr produsă până acum la fabrica din Oradea urmează să fie adusă din import, o parte ambalată, iar restul vândută vrac colaboratorilor din România. ”Asta înseamnă că statul va pierde în totalitate, având de câștigat doar acționarii companiei germane, statul german, pentru că acolo se vor plăti taxe și impozite, și fermierii care lucrează cu firma germană”, a mai spus Dragoș Frumosu.

Pe de altă parte, statul român va pierde pentru că nu va mai percepe taxe, fermierii din România vor pierde și ei, pentru că nu vor mai avea cui să vândă recoltele, dar și pentru că utilajele cu care lucrau sunt specifice doar acestei culturi. „Intenția fermierilor români de a cumpăra fabrica a fost refuzată de compania germană, deși noi încă mai sperăm la o revenire a firmei germane din acest punct de vedere. Dar nu știm dacă se va întâmpla, pentru că, dacă o vând fermierilor, compania germană își ca crea singură o concurență. Ei doresc să aibă culoar liber”, a mai spus liderul FSIA.

Itinerariul închiderii fabricii de zahăr Diamantul de la Oradea

Dragoș Frumosu a mai spus că, în mod similar, producătorul german a închis în Ucraina 3 din cele 5 fabrici pe care le avea acolo. Mai grav este că, în România, din cele 33 de fabrici de prelucrare a sfeclei de zahăr care funcționau la nivelul anului 1990, nu au mai rămas decât cinci, dacă este luată în calcul și fabrica de zahăr Diamantul de la Oradea, care va fi închisă.

„Dacă se va închide de tot această fabrică din zona de vest a țării, vor dispărea culturile de sfeclă și, odată cu acest lucru, 90 de fermieri vor falimenta. Gândiți-vă că aici vorbim și de familiile acestora, care vor rămâne fără un venit, dar și de cei care lucrează în fabrică, oameni care vor rămâne fără serviciu”, a mai spus Dragoș Frumosu.

Ca o măsură de forță majoră, liderul sindical a spus că va discuta cu liderii europeni de sindicate din acest domeniu, pentru a nu mai cumpăra zahărul Diamant, astfel încât să le transmită germanilor că ”România nu este groapa de gunoi a nimănui, iar lucrătorii români trebuie respectați”.

Reporterii Libertatea au încercat să contacteze reprezentanții fabricii de zahăr Diamantul de la Oradea, pentru a obține un punct de vedere. Director de IT ne-a spus că el nu poate da declarații, pentru că nu are nicio putere. Un alt director cu care am vorbit ne-a spus: „Domnul director general nu este în fabrică astăzi, el fiind singurul care poate da declarații”.

O tonă de sfeclă de zahăr se vinde în România cu 500 de euro, dar cu ajutorul subvenției, aceasta scade la media prețului european, care este în jur de 300 – 350 de euro. Fabrica de zahăr Diamantul de la Oradea prelucra 3.000 de tone de sfeclă de zahăr pe zi, din care se obțineau 350 – 400 de tone de zahăr.

În 2009, Consiliul Concurenței autoriza preluarea SC Zahărul Oradea SA și SC Zahăr SA Arad de către Pfeifer&Langen International BV din Olanda, subsidiara grupului german cu același nume. În același timp, compania olandeză prelua și SC Zahărul Carei SA, indirect, prin intermediul SC Zahărul Oradea SA. Cele trei fabrici au fost deținute în proporții egale de Pfeifer&Langen din Germania și Cristal Union din Franța, dar mai apoi francezii s-au retras din parteneriat.

