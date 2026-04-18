Șeful diplomației turce nu a oferit detalii despre aceste discuţii, dar a avertizat că o astfel de retragere ar putea avea consecinţe „distructive” pentru Europa, dacă ar avea loc într-un mod necoordonat, transmite Reuters.

„Discutăm foarte serios cum să gestionăm sau să limităm impactul unei retrageri americane din arhitectura europeană de securitate. Nu neapărat totală, dar chiar şi o retragere parţială ar fi foarte distructivă pentru Europa dacă nu se face într-un mod coordonat”, a declarat Fidan în cadrul unui forum diplomatic organizat în Antalya, în sudul Turciei.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat că ar putea retrage Statele Unite din NATO, pe motiv că unele state europene membre ale alianţei militare occidentale au refuzat să trimită nave pentru a debloca Strâmtoarea Ormuz.

Această amenințare a amplificat tensiunile deja existente în interiorul alianţei din cauza ambițiilor lui Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei.

Hakan Fidan a cerut aliaţilor europeni să folosească summitul NATO programat în iulie, la Ankara, ca o oportunitate pentru a reseta relaţiile cu administraţia Trump, dar şi pentru a se pregăti de o posibilă reducere a implicării americane în securitatea Europei.

Secretarul general al NATO Mark Rutte a declarat că înţelege frustrările lui Trump, dar a subliniat că majoritatea statelor europene au sprijinit eforturile sale în războiul din Iran.

Aliații din NATO i-au subliniat lui Trump că alianța este una defensivă, axată pe protejarea spațiului euroatlantic, nu una ofensivă și s-au arătat deranjați la rândul lor că președintele american a declanșat un război cu consecințe grave, inclusiv economice, fără a consulta partenerii tradiționali ai Statelor Unite și fără a avea o strategie clară.

