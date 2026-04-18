Șeful diplomației turce nu a oferit detalii despre aceste discuţii, dar a avertizat că o astfel de retragere ar putea avea consecinţe „distructive” pentru Europa, dacă ar avea loc într-un mod necoordonat, transmite Reuters.

„Discutăm foarte serios cum să gestionăm sau să limităm impactul unei retrageri americane din arhitectura europeană de securitate. Nu neapărat totală, dar chiar şi o retragere parţială ar fi foarte distructivă pentru Europa dacă nu se face într-un mod coordonat”, a declarat Fidan în cadrul unui forum diplomatic organizat în Antalya, în sudul Turciei.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat că ar putea retrage Statele Unite din NATO, pe motiv că unele state europene membre ale alianţei militare occidentale au refuzat să trimită nave pentru a debloca Strâmtoarea Ormuz.

Această amenințare a amplificat tensiunile deja existente în interiorul alianţei din cauza ambițiilor lui Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei.

Hakan Fidan a cerut aliaţilor europeni să folosească summitul NATO programat în iulie, la Ankara, ca o oportunitate pentru a reseta relaţiile cu administraţia Trump, dar şi pentru a se pregăti de o posibilă reducere a implicării americane în securitatea Europei.

Secretarul general al NATO Mark Rutte a declarat că înţelege frustrările lui Trump, dar a subliniat că majoritatea statelor europene au sprijinit eforturile sale în războiul din Iran.

Aliații din NATO i-au subliniat lui Trump că alianța este una defensivă, axată pe protejarea spațiului euroatlantic, nu una ofensivă și s-au arătat deranjați la rândul lor că președintele american a declanșat un război cu consecințe grave, inclusiv economice, fără a consulta partenerii tradiționali ai Statelor Unite și fără a avea o strategie clară.

Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

România va putea să își satisfacă singură nevoia de energie internă până la finalul lui 2026, anunță Bogdan Ivan
Scriitoarea Ana Alfianu a transformat Brașovul într-un univers de poveste pentru cei mici. „Gândirea critică sau empatia sunt doar câteva dintre aripile pe care le primesc copiii când citesc”
Povestea arhitectului care a construit Teatrul Național și Hotelul Intercontinental și i-a spus „nu“ lui Ceaușescu
Locul de muncă pe care l-ar fi avut Aryna Sabalenka dacă nu ar fi făcut tenis. Ar fi câștigat bani frumoși din el
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Cum își menține Daiana Anghel tenul luminos. Cu ce se ocupă vedeta acum, după ce a renunțat la televiziune. „Nu sunt semne care ne anunță”
„Survivor România” 18 aprilie 2026. Prin ce trece Marian Godină în Exil. Miza serii ridică tensiunea la cele mai înalte cote
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Județul în care tot mai multe familii aleg să se mute la țară. Patru comune sunt în topul preferinţelor
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
„Toți partenerii urmăresc atent ce se întâmplă în România”. Nazare lansează un avertisment privind stabilitatea politică
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
O femeie a fost găsită fără viață în toaleta unei biserici din Pitești! Prima ipoteză a autorităților

PNL ia în calcul alegerile anticipate și dă vina pe PSD. Senatorul Mihai Coteț: „Vreți să fie totul ca înainte pentru voi și-ai voștri, sunteți dispuși să dați foc la țară!”
Sorin Grindeanu explică de ce PSD vrea căderea Guvernului Bolojan: „Suntem, în continuare, cel mai important partid din România, cel mai important partid din Parlamentul României”
Fostul primar al Iașului condamnat la 19 ani pentru viol de minore: portret de prădător sexual psihopat făcut de procurori. Detaliile din rechizitoriu, de-a dreptul terifiante
S-a accidentat! Lovitură pentru olteni înainte de Universitatea Craiova – Rapid! Noul transfer e în drum spre Bănie
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi