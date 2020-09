Emil Boc este considerat principalul favorit pentru a câștiga un nou mandat la Primăria orașului Cluj-Napoca, după ce la ultimele alegeri acesta a obținut aproape 65% din voturi.

„Am votat cu acea echipă care are viziunea şi proiectele necesare să menţină Clujul pe primul loc, să aducă în continuare investiţii şi locuri de muncă bine plătite la Cluj. Am votat cu acea echipă capabilă să unească, nu să dezbine, am votat cu acea echipă care menţine Clujul în liga campionilor în materie de inovare, cu acea echipă care asigură că în oraş nimeni nu este uitat şi nimeni nu este abandonat, cu acea echipă care modernizează Clujul în toate domeniile prin creşterea calităţii vieţii în educaţie, sănătate, locuri de muncă, mediu, infrastructură, parcuri. Adică, cu acea echipă care fructifică avantajele competitive ale Clujului”, a spus astăzi Emil Boc.

Contracandidatul lui Emil Boc este deputatul Emanuel Ungureanu, candidatul USR-PLUS. Totodată, din parta PSD a candidat Valentin Cuibus, șeful al Inspectoratului Școlar Județean.

Într-un oraș cu o pondere relativ puternică a populației maghiare, UDMR mizează pe deputatul UDMR Csoma Botond.

În ceea ce privește județul Cluj, la Consiliul Județean, liberalii sunt favoriți cu actualul președinte Alin Tișe, pesediștii îl propun pe fostul senator Alexandru Cordoș, iar USR, pe Cătălin Sălăgean.

În judeţul Cluj au fost chemate la urne 612.520 de persoane, în 665 de secţii de votare. În Cluj-Napoca au fost chemate la urne 273.717 persoane.

