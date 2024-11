LIVE TEXT | Rezultate alegeri SUA 2024. Donald Trump a câștigat. Kamala Harris l-a sunat și l-a felicitat pentru victorie

Candidatul republican la preşedinţie Donald Trump a declarat marţi că este pregătit să-şi recunoască înfrângerea dacă „alegerile sunt corecte”, însă agită spectrul fraudelor electorale.

„Dacă pierd nişte alegeri, dacă alegerile au fost corecte, eu voi fi primul care să o recunoască. Până acum, cred că a fost echitabil”, a declarat el, după ce a votat la Palm Beach, în Florida.

Anterior, Donald Trump a scris marţi pe X, cu câteva ore înainte de anunțarea primelor rezultate, că „ziua alegerilor va fi cea mai importantă din istoria americană”.

It is now officially ELECTION DAY! This will be the most important day in American History.



Voter enthusiasm is THROUGH THE ROOF because people want to Make America Great Again. That means lines are going to be long!



I need you to deliver your vote no matter how long it takes.…