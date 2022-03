Rezultatele Loto 6/49 din 20 martie 2022

Loto 6 din 49:

Loto 5 din 40:

Joker:

Noroc Plus:

SuperNoroc:

Noroc:

Report în valoare de 2,72 milioane de euro la tragerea Loto 6/49 din 20 martie 2022

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 13,49 milioane lei (peste 2,72 milioane de euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 4,06 milioane lei (peste 822.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 976.300 de lei (peste 197.300 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report de peste 265.000 de lei (peste 53.500 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, reportul este in valoare de peste 344.400 lei (peste 69.600 de euro).La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 33.200 lei. La Super Noroc, este in joc un report cumulat in valoare de peste 41.300 lei.

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

Ultimul mare premiu la tragerea Loto 6/49 s-a câştigat pe 12 decembrie 2021, când jucătorul norocos s-a ales cu premiul de categoria I, în valoare de 5.606.404 lei, adică peste un milion de euro.

Biletul norocos a fost jucat la agenţia 36-015 din Tulcea şi a fost completat cu o schemă redusă cod 57 şi două variante simple la Loto 6/49, prețul biletului fiind de 120,50 de lei.

Duminică, 6 martie, Loteria Română a anunţat că s-a câştigat cel mai mare premiu din istoria jocului Joker, peste 6,7 milioane de euro. Biletul câştigător a fost jucat în Bucureşti şi a costat 18,5 lei.



