„Duminică, 30 august, la ora 10:36, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la 20 km est de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România”, a precizat MApN.

Două aeronave F-16 din Baza 86 Aeriană Borcea au monitorizat situația de la momentul detectării.

La ora 10:50, Centrul Național Militar de Comandă a notificat ISU, care a emis alerta pentru siguranța localnicilor.

„Alerta aeriană a încetat la 11:18. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național”, a informat MApN.

Un fragment de dronă a fost găsit, miercuri, 26 august 2026, și pe plaja din Olimp, iar accesul turiștilor a fost blocat, drona avea încărcătură explozivă. Marți seară, un alt fragment de dronă a fost descoperit lângă Cazinoul din Constanța.

De ce pătrund tot mai multe drone de luptă pe teritoriul României

Peste jumătate dintre dronele străine care au pătruns ilegal în spațiul aerian al României din 2023 și până în prezent au fost înregistrate în primele opt luni ale anului 2026, indică datele oficiale prezentate de ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță.

Din cele 42 de pătrunderi neautorizate identificate de la începutul războiului, 24 au avut loc în acest an.

Intensificarea incidentelor vine pe fondul unei escaladări severe la graniță: din 121 de atacuri rusești vizând infrastructura ucraineană de la frontieră, 55 au fost lansate de la începutul anului 2026, iar 22 doar în ultimele două luni.

Avioanele Forțelor Aeriene Române și ale aliaților NATO au fost ridicate de la sol de 78 de ori din 2023 până în prezent pentru misiuni de Poliție Aeriană, dintre care 43 de decolări au fost executate exclusiv în 2026.