Fragment de dronă pe plaja din Olimp

O nouă alertă pe litoralul românesc a mobilizat autoritățile în dimineața de miercuri. Un fragment de dronă a fost adus de valuri pe plaja din stațiunea Olimp, fiind observat de mai multe persoane aflate în zonă.

Turiștii și localnicii care au zărit obiectul eșuat pe nisip au anunțat imediat autoritățile. La fața locului s-au deplasat specialiști care au preluat zona pentru cercetări și pentru a analiza structura elementului militar. Pentru a preveni orice risc, accesul turiștilor pe plaja din Olimp a fost restricționat temporar în perimetrul respectiv.

Bucata de dronă de la Cazinoul din Constanța nu avea încărcătură explozivă

Descoperirea vine la mai puțin de 24 de ore după un incident similar petrecut pe litoral. Marți seară, un alt fragment de dronă a fost identificat în zona digului de protecție de lângă Cazinoul din Constanța. Obiectul fusese purtat de apă și rămăsese blocat între stabilopozii de pe faleză, fiind observat de oamenii care se plimbau prin zonă.

În cazul de la Constanța, echipele de intervenție au ridicat rapid piesa pentru expertiză. Conform primelor evaluări ale experților, structura adusă de mare nu avea încărcătură explozivă și nu a pus în pericol populația. Anchetatorii urmează să stabilească originea celor două repere descoperite la țărmul Mării Negre.

De ce pătrund tot mai multe drone de luptă pe teritoriul României?

Peste jumătate dintre dronele străine care au pătruns ilegal în spațiul aerian al României din 2023 și până în prezent au fost înregistrate în primele opt luni ale anului 2026, indică datele oficiale prezentate de ministrul apărării naționale, Radu Miruță. Din cele 42 de pătrunderi neautorizate identificate de la începutul războiului, 24 au avut loc în acest an.

Intensificarea incidentelor vine pe fondul unei escaladări severe la graniță: din 121 de atacuri rusești vizând infrastructura ucraineană de la frontieră, 55 au fost lansate de la începutul anului 2026, iar 22 doar în ultimele două luni. Avioanele Forțelor Aeriene Române și ale aliaților NATO au fost ridicate de la sol de 78 de ori din 2023 până în prezent pentru misiuni de Poliție Aeriană, dintre care 43 de decolări au fost executate exclusiv în 2026.

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