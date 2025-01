Într-o scrisoare deschisă adresată Senatului, Caroline Kennedy îl descrie pe vărul ei Robert F. Kennedy Jr., numit Bobby, un „prădător” care nu are calificările necesare pentru a ocupa funcția de ministru al sănătății. Apelul ei vine în contextul audierii lui Robert F. Kennedy Jr., care a fost programată pentru miercuri și joi în Senatul SUA.

Fostă ambasadoare în Japonia și Australia, Caroline Kennedy insistă asupra boicotării nominalizării vărului ei. Ea atrage atenția asupra lipsei lui de experiență în domeniul medical, opiniilor incorecte pe tema vaccinării și trăsăturilor negative de caracter.

„Îl cunosc pe Bobby dintotdeauna, am crescut împreună. Nu este o surpriză faptul că are păsări de pradă ca animale de companie, deoarece el însuși este un prădător”, scrie fiica lui JFK.

Potrivit ei, Robert F. Kennedy Jr. are un caracter puternic pe care îl folosește în sens negativ: „Subsolul său, garajul său, camera sa de cămin erau centre de acțiune unde drogurile erau disponibile, iar lui îi plăcea să arate cum punea pui de găină și șoareci în blender pentru a-și hrăni șoimii. Era adesea o scenă perversă de disperare și violență”.

Ea a semnalat că Robert F. Kennedy Jr. „a reușit să scape” de consumul de droguri, dar a deplâns faptul că „frații și verii pe care Bobby i-a încurajat pe calea abuzului de substanțe au suferit de dependență, boală și au murit, în timp ce Bobby a continuat să deformeze, să mintă și să trișeze pentru a-și croi drum prin viață”, deoarece „este dependent de atenție și putere”.

Caroline Kennedy abordează și teoriile conspiraționiste abordate de vărul ei pe tema vaccinurilor, numindu-l un ipocrit. „În timp ce își vaccinează propriii copii, el îi descurajează în mod ipocrit pe alți părinți să-și vaccineze copiii. (…) Acest lucru a costat vieți”, denunță ea, subliniind că toată această „cruciadă împotriva vaccinării” a servit la îmbogățirea lui Robert F. Kennedy Jr.

Fiica lui JFK s-a declarat totodată revoltată de campania prezidențială dusă de vărul ei pretins democrat înainte de se retrage în favoarea republicanului Donald Trump: „Nu mi-a fost ușor să tac în ultimul an, deoarece Bobby a abuzat de memoria tatălui meu pentru propria sa campanie prezidențială ratată și apoi s-a târât către Donald Trump pentru un loc de muncă. Dar sunt sigur că el (JFK – n.r.) și unchiul meu Bobby (tatăl lui Robert Kennedy Jr. – n.r.) ar fi dezgustați de asta”.

Oamenii de știință și personalul medical „merită un secretar care să se angajeze să promoveze medicina de ultimă oră pentru a salva vieți, nu să respingă progresele pe care le-am făcut deja. Ei merită o persoană stabilă, morală și etică la cârma acestei agenții cruciale. Sistemul american de sănătate merită ceva mai bun decât Bobby Kennedy, noi toți. Solicit Senatului să-i respingă nominalizarea”, își încheie scrisoarea Caroline Kennedy.

Robert F. Kennedy Jr. (71 de ani), un avocat în domeniul mediului, a fost propus de Donald Trump pentru postul de secretar al Departamentului Sănătății.

Nepotul lui JFK va trebui să răspundă în special pentru pozițiile sale împotriva vaccinării, asta deși în ultimul timp a declarat că nu este împotriva vaccinării. Candidatura sa, considerată cea mai sensibilă în administrația Trump, este contestată de 15.000 de medici într-o scrisoare trimisă Senatului.

Dacă va fi confirmat ca ministru al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr. ar urma să preia conducerea unei agenții federale responsabile de sănătatea a peste 340 de milioane de oameni.

Prezent miercuri la prima audiere, RFK Jr. a susținut că nu este „antivaccin”, în pofida numeroaselor declaraţii în acest sens pe care le-a făcut în trecut. „Nu sunt antivaccin”, a spus el.

