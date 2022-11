Interpreta „Killing Me Softly with His Song” are dificultăți în vorbire, a declarat Suzanne Koga, managerul artistei, într-un comunicat artistei.

Anunțul diagnosticului, care nu are niciun lec cunoscut, vine chiar înaintea premierei filmului „Roberta”, un lungmetraj documentar care va avea premiera joi, la festivalul de film Doc NYC.

Flack este cunoscut pentru hituri precum „Killing Me Softly With His Song” și „The First Time I Ever Saw Your Face”.

Comunicatul managementului spune că artista „planuiește să rămână activă în muzică”, prin proiectele fundației ei.

Flack a fost primul artist care a câștigat premiul Grammy în doi ani consecutivi (1973, 1974). Ea a mai cucerit premiul pentru întreaga activitate, în 2020.

Foto: EPA

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO A fost vedetă în 2007, iar acum a ajuns alcoolic și doarme pe străzi. O decizie greșită i-a distrus viața

Playtech.ro Imagini HALUCINANTE! Cum arăta Anamaria Prodan înainte de căsătoria cu Reghe. Nu o recunoşti, zici că e altă persoană

Viva.ro Anunțul făcut de Al Bano, la 28 de ani de la dispariția fiicei lui și a Rominei Power! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Ylenia: 'Dramaticul adevăr'

Observatornews.ro "Chinezăria" cu care au fost dotați polițiștii din București, retrasă după doar câteva zile. S-ar fi făcut mai tare de rușine

Știrileprotv.ro ULTIMA ORĂ. Poziția Ungariei față de aderarea României la Schengen. Mesajul ferm transmis de Budapesta

FANATIK.RO Exclusiv. Mario Iorgulescu, primul interviu după ce a ucis un tânăr: ”Preferam să fiu la pârnaie!” Mesajul emoţionant pentru familia victimei

Orangesport.ro Răspuns oficial pentru Simona Halep! Judecătorul TAS i-a arătat portiţa de scăpare. Anunţ despre vinovaţi şi schimbarea suspendării | ULTIMA ORĂ

HOROSCOP Horoscop 15 noiembrie 2022. Gemenii vor trebui să țină cont de valorile pe care le prețuiesc cei din jur, ca să poată înțelege alegerile lor

PUBLICITATE Ținute care reînvie spiritul glamour & misterios al ideii de Old Hollywood