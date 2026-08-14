Român mușcat de un rechin în largul coastelor Irlandei

Sebastian Achim pescuia rechini albaștri în largul localității Ardmore, din comitatul Waterford, marți seară, când a fost mușcat de unul dintre exemplarele capturate.

Românul locuiește în Dungarvan și merge în mod regulat la pescuit în largul coastelor comitatelor Waterford și Cork, iar marți, el ieșise pe mare împreună cu mai mulți prieteni pentru o partidă de pescuit care urma să dureze întreaga zi. Potrivit Irish Independent, incidentul s-a produs în timp ce grupul încerca să elibereze un rechin prins lângă barcă.

„În sfârșit reușisem să prind primul meu rechin albastru. În timp ce-l admiram, rechinul a decis să se arunce spre piciorul meu”, a povestit Sebastian Achim.

Rechinul l-a mușcat de gambă și i-a provocat o rană gravă: „A reușit să rupă jumătate din ea”.

„Era sânge peste tot”

Prietenii lui Sebastian au reușit să îndepărteze rechinul înainte ca acesta să îi provoace alte răni.

„Era sânge peste tot”, a povestit românul.

Când s-a uitat la picior, bărbatul a realizat cât de gravă era situația. O parte din mușchiul gambei era aproape secționată, iar rana provocată de mușcătură avea aproape 10 centimetri. „Știam că era grav. La un moment dat mi-a fost puțin teamă pentru picior. Am încercat să rămân calm, pentru că sunt o persoană calmă. Mă gândeam la leziuni și voiam doar să ajung acasă. De fapt, speram să ajung acasă”.

Bărbatul a spus că au existat momente în care s-a temut că nu va supraviețui: „Cantitatea de sânge care era acolo era mai mare decât s-ar aștepta majoritatea oamenilor”.

Prietenii au improvizat un garou

Grupul plecase la pescuit la ora 8.00 și prinsese și eliberase trei rechini înainte de producerea incidentului. Sebastian și prietenii săi pescuiesc de obicei biban de mare, pollock și macrou, iar Ardmore este unul dintre locurile lor preferate de plecare. Atunci când prind un rechin, pescarii îl aduc de obicei lângă barcă pentru a-l măsura și pentru a-i estima greutatea, după care îl eliberează nevătămat.

Al patrulea rechin prins în acea zi avea aproximativ doi metri lungime și l-a mușcat pe Sebastian de picior. După ce i-a dat drumul, bărbatul a căzut înapoi în barcă.

Prietenii săi au dat alarma, iar serviciile de salvare au fost mobilizate. RNLI, Garda de Coastă irlandeză și ambarcațiuni aflate în apropiere au intervenit pentru a-i acorda ajutor. În jurul orei 16.15, Centrul de Coordonare a Salvării Maritime al Gărzii de Coastă din Dublin a fost alertat cu privire la incident. Un elicopter, Rescue 117, precum și două ambarcațiuni de salvare au fost trimise la fața locului.

Paramedicii HSE au fost, de asemenea, alertați și îl așteptau pe țărm. Prietenii lui Sebastian au improvizat un garou folosind o frânghie și au încercat să-i bandajeze piciorul pentru a opri hemoragia.

Sebastian a fost transportat cu elicopterul la spital

Gravitatea rănii nu i-a permis lui Sebastian să aștepte ca barca să ajungă la mal. Bărbatul a fost preluat cu elicopterul și transportat la Cork University Hospital. Medicii au reușit să oprească sângerarea, însă românul va avea nevoie de alte intervenții chirurgicale în următoarele săptămâni.

„Mă simt foarte norocos. Acum sunt bine și, sper, mă voi recupera rapid după acest incident”.

Sebastian a spus că va continua să pescuiască, însă pe viitor va evita rechinii.

Românul, care lucrează ca specialist în crearea de conținut digital, va rămâne câteva zile internat la spital pentru supraveghere, având în vedere pierderea importantă de sânge suferită.

El spune că se consideră norocos că medicii au reușit să-i salveze piciorul.

Biolog: „Rechinii albaștri sunt foarte puțin agresivi”

Dr. Nicholas Payne, biolog specializat în rechini și asociat cu Trinity College Dublin, a explicat că rechinii albaștri sunt o specie obișnuită în apele irlandeze.

„Sunt cea mai răspândită specie de rechin de talie mare din lume. Ar trebui să existe mulți în largul Irlandei. Este un habitat foarte bun pentru ei”, a spus specialistul.

Dr. Payne și echipa sa au ieșit la pescuit în weekendul anterior și au prins accidental 22 de rechini albaștri, pe care i-au eliberat ulterior. „Sunt animale absolut superbe și foarte, foarte neagresive. Astfel de incidente se întâmplă relativ regulat. Animalul încearcă doar să se apere”.

Biologul spune că termenul „atac de rechin” poate fi înșelător în astfel de situații. „Expresia atac de rechin are o încărcătură emoțională foarte mare și de aceea nu-mi place să o văd folosită în acest fel”.

El a explicat că preferă ca termenul să fie utilizat în cazul unor incidente neprovocate, precum cele produse de marii rechini albi în sudul Australiei. Echipa departamentului de zoologie al Trinity College Dublin studiază rechinii, inclusiv rechinii albaștri, precum și tonul. „Plănuim să ieșim pe mare peste o săptămână sau două pentru cercetări suplimentare asupra rechinilor albaștri, pentru a lucra la această specie care a fost menționată în contextul acestui incident”, a spus Dr. Payne.

„Sunt animale uimitoare. Sunt incredibile. În Irlanda, pescuitul rechinilor este, în mare parte, de tip prinde și eliberează, ceea ce este foarte bine”. Specialistul a atras însă atenția asupra riscurilor atunci când rechinii sunt aduși la bord. „Oamenii îi prind, fac câteva selfie-uri și apoi îi eliberează, sperăm în stare bună și nevătămați. Dar dacă îi aduci pe barcă, trebuie să fii atent, pentru că este un rechin”.

Operațiune amplă de salvare în larg

Un reprezentant al Ballycotton RNLI, implicat în operațiunea de salvare, a declarat că echipajul a fost solicitat de Garda de Coastă din Dublin la ora 16.16. „La ora 16.16, Ballycotton RNLI a fost solicitată să intervină de Garda de Coastă din Dublin pentru a ajuta o ambarcațiune de agrement de cinci metri, cu cinci persoane la bord, aflată la aproximativ patru mile de Ram Head, Ardmore”.

Cele două ambarcațiuni de salvare au rămas în așteptare în timp ce Sebastian a fost ridicat de pe ambarcațiune cu ajutorul elicopterului Rescue 117 și transportat la Cork University Hospital.

„Această intervenție a mai multor agenții a fost bine coordonată, Ballycotton RNLI, Youghal RNLI și Rescue 117 lucrând împreună pentru a se asigura că persoana rănită primește cât mai rapid și în siguranță asistență medicală de urgență. Echipajul nostru a fost încântat să poată sprijini operațiunea și să rămână la fața locului în timp ce persoana rănită era transferată pentru tratament de urgență. Îi dorim victimei o recuperare completă”, a declarat reprezentantul RNLI, care a atras atenția și asupra importanței măsurilor de siguranță atunci când oamenii ies în larg.

„Incidente precum acesta ne reamintesc că pe mare condițiile se pot schimba rapid și că oricine se aventurează în larg ar trebui să acorde prioritate siguranței”.

Recomandările includ folosirea unei ambarcațiuni potrivite pentru condițiile de navigație, purtarea unei veste de salvare sau a unui dispozitiv individual de plutire montat corespunzător, existența unui mijloc de comunicare fiabil și informarea unei persoane aflate la țărm cu privire la planurile de navigație.

„Dacă întâmpinați dificultăți pe mare, cereți ajutor din timp – contactarea Gărzii de Coastă la 999 sau 112 poate face toată diferența”.

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