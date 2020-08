Gabriela Cozobeac a plecat din țară în septembrie 2004, cu promisiunea găsirii unui loc de muncă în Italia, însă a devenit victima unei reţele de trafic de persoane, fiind vândută şi dusă în regiunea Calabria, relatează publicaţia locală Monitorul Botoşani.

Gabriela avea la acea vreme 28 de ani, locuia în satul Mlenăuți din comuna Hudești, Botoșani, și avea o fiică. Aceasta a reuşit să menţină un contact cu familia din România doar în primele trei luni.

Fiica Gabrielei Cozobeac, Florentina Apăscăriţei, a povestit că familia a mers la Poliție încă de atunci pentru a depune sesizări cu privire la dispariție. Degeaba.

Recent, Florentina a mers din nou la Poliție, apoi a lansat un apel pe Facebook. Postarea Florentinei a devenit în scurt timp virală, iar mesajul a ajuns la câțiva prieteni ai româncei din Italia.

Tânăra a reușit să vorbească cu mama sa pentru prima dată după 15 ani și au stabilit că se vor întâlni.

A fost dorința mea de a-mi găsi mama cu orice preț. De asta am mers din nou la Poliție pentru a anunța dispariția. Mereu am purtat în suflet și în inimă câteva întrebări la care nu aveam răspuns. Acum am reușit să vorbesc cu ea și am întrebat-o dacă nu vrea să revină în țară. Răspunsul ei a fost afirmativ, doar că nu a putut promite un termen.

Florentina Apăscăriţei: