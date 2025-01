Traducere care conține o dezinformare

Dragoș Stanca, expert în social media, spune că situația a fost generată de interpretarea diferită a unei declarații privind alegerile din România. Acesta subliniază că traducerea incorectă și lipsa nuanțelor pot duce la amplificarea dezinformării, inclusiv la nivel geopolitic.

„Scandal uriaş, din nou, cu România în centrul disputei: Elon Musk vs comisarul european Thierry Breton.

E un nou studiu de caz care demonstreazǎ de ce nuanțele sunt esențiale şi de ce fact-checking-ul e o muncä foarte complicatǎ. Dar esențialǎ, mai ales în noul context tehnic / politic / ideologic / geopolitic / economic.”, scrie Dragoș Stanca.

Elon Musk a reluat disputa cu fostul comisar european Thierry Breton, susținând că UE a anulat alegerile din România și ar putea face același lucru în Germania. Musk a scris pe rețeaua X că acest comportament este „tiranic”, bazându-se pe un articol din Daily România.

„Practic, Breton a zis într-o emisiune TV că ce s-a întâmplat în România (cu anularea alegerilor prezidențiale) se poate repeta, dacă e cazul, şi în Germania – pt. că UE şi țǎrile UE au legislația necesară protejării democrației.

Fraza tradusă în englezǎ (din impersonalul franțuzesc „s-a făcut” în România, deci se poate repeta în Germania) a fost auzită, funcție de tabăra ideologică, diferit. Ar fi chiar amuzant – dacă nu ar fi grav.

Pe scurt: Musk şi ai lui au auzit „Am făcut asta în România”.

Cei care vor să alunge suspiciunea că UE intervine în alegerile din fiecare țară au tradus cu „au fǎcut asta şi în România, se poate şi în Germania”.

Iar cel mai apropiat sens în francezǎ pare să fie „s-a fǎcut”, de fapt.”, explică Dragoș Stanca, inițiator al Ethical Media Alliance.

„Dezinformare despre dezinformare”

Expertul susține că etichetarea postării lui Musk drept fake news este, la rândul ei, o formă de dezinformare, deoarece miliardarul are dreptul la o opinie, chiar dacă aceasta se bazează pe informații eronate.

„Nu e fake news că Musk a preluat asta şi a zis cǎ e o poziție tiranică.

E opinia lui, la care are dreptul, iar etichetarea unei opinii care comentează o declarație interpretabilă a lui Breton ca „fake news grosolan” poate fi, ironic, chiar o dezinformare despre dezinformare (după standardele mele, recunosc, ușor exagerate).

Desigur, e o tâmpenie (nu nouă) că a preluat o dezinformare. Încă sper că nu e rea-intenție.”, mai spune Dragoș Stanca.

Totuși, el critică superficialitatea lui Musk în preluarea și distribuirea informațiilor, mai ales având în vedere influența sa uriașă asupra publicului.

„Când eşti cine eşti, ca politician responsabil, nu te arunci în afirmații publice de genul ăsta – care dau apă la moară inamicilor UE.

Eşti cât se poate de clar şi explicit, nu alergi după audiență şi atenție când miza e atât de mare.

Mai mult, ții cont că dacă compari intervenția presupusă a Rusiei în România cu a lui Musk în Germania sau UK e clar că va urma o replică. Deci eşti atent ce zici.”, subliniază expertul în social media.

Totodată, „Musk e victima propriului algoritm și a dependenței de X, lucru care l-a aruncat în haosul algoritmic al dezinformării bazate pe “prima impresie” și a biasului de confirmare.”

Asta pentru că „a răspândit misinformation”.

Ce trebuie să învețe liderii politici și platformele de social media

Expertul în social media avertizează că astfel de situații arată cât de importantă este prezența fact-checkerilor și claritatea în comunicarea oficială. În lipsa verificării riguroase a informațiilor, platformele de social media devin un teren fertil pentru dezinformare și manipulare.

„În concluzie, dacă doar diferența dintre un „s-a”, „au” şi „am” fǎcut una-alta + traducerea poate genera o criză internațională de toată „frumusețea”… e cât se poate de clar de ce – fără fact checkers şi cu unii ca Musk impunând regulile şi definițiile noii lumi – ne aşteaptă vremuri în care abilitatea de a distinge faptele de ficțiune va fi o adevărată super-putere. “You the media now”. Good luck to us all!”, conchide Dragoș Stanca.

