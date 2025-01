Cei doi luptători nord-coreeni prinși, sâmbătă, de forțele ucrainene în regiunea Kursk din Rusia au fost duși la Kiev pentru îngrijiri medicale.

Soldații nu vorbesc nici engleză, nici rusă, așa că serviciile speciale ucrainene lucrează cu agenția de spionaj sud-coreeană pentru a comunica cu ei.

„Unul dintre ei și-a exprimat dorința de a rămâne în Ucraina. Al doilea vrea să se întoarcă în Coreea”, a declarat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Să presupunem că Kim Jong Un își amintește de acești cetățeni ai săi și este capabil să organizeze un schimb pentru luptătorii noștri ținuți captivi în Rusia”, a adăugat el.

In addition to the first captured soldiers from North Korea, there will undoubtedly be more. Its only a matter of time before our troops manage to capture others. There should be no doubt left in the world that the Russian army is dependent on military assistance from North…