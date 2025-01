Lansarea a avut loc la ora locală 1:11, iar mai multe fotografiile și videoclipuri din acel moment au fost publicate pe pagina SpaceX de pe rețeaua socială X.

Unul dintre dispozitivele trimise în spațiu aparține companiei americane Firefly. Se numește Blue Ghost. Firefly este un contractant NASA și un participant la programul Artemis, prin care agenția spațială americană intenționează să trimită din nou astronauți pe Lună. Aceasta este prima lansare pentru companie, potrivit sursei mai sus citate.

A Falcon rocket lifts off from pad 39A in Florida for the 100th time! pic.twitter.com/aIQXrQFEux