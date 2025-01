Alexei Jiliaev, un specialist IT în vârstă de 39 de ani din suburbia Sankt Petersburg, a luat o decizie crucială în noiembrie 2023. Opunându-se invaziei Rusiei în Ucraina, s-a înrolat ca sanitar în armata rusă, crezând că poate salva vieți pe câmpul de luptă. Potrivit The Moscow Times, un an mai târziu, deziluzionat de condițiile și inutilitatea muncii sale, Jiliaev a dezertat și acum trăiește în Franța, unde așteaptă azil politic.