O comunitate numeroasă de români, prinsă între două lumi

 „A regretat cineva plecarea și întoarcerea în UK? Cum a fost pentru copii întoarcerea în UK?”, este întrebarea care a generat peste 600 de comentarii într-un grup de Facebook dedicat românilor din Marea Britanie.

Discuția a atins teme sensibile, educația copiilor, siguranța, banii, dorul de familie și stabilitatea emoțională, și a arătat cât de greu este, pentru multe familii, să aleagă între România și Marea Britanie.

Potrivit datelor oficiale, la începutul anului 2025, peste 500.000 de români dețineau statut de rezidență („settled” sau „pre-settled”) în Marea Britanie.

În ianuarie 2023, europarlamentarul Rareș Bogdan estima că numărul românilor din UK ar fi ajuns la 1,4 milioane. 

Comunitatea românilor aflați în Anglia continuă să crească, mai ales în zona metropolitană a Londrei, unde limba română este cea mai vorbită limbă străină.

În acest context, dilema românilor aflați în UK „rămânem sau ne întoarcem?” devine tot mai apăsătoare, mai ales pentru familiile cu copii.

„Depinde ce așteptări aveți”: România vs. Marea Britanie, prin ochii părinților

Unii români spun că viața în UK oferă stabilitate și acces la servicii, chiar dacă „nu mai sunt câini cu colaci în coadă” nici aici.

„Din punctul meu de vedere, dacă în România aveți casa voastră, sunteți sănătoși și aveți un venit de minimum 1.500–2.000 de lire fiecare, sunteți foarte bine acolo. În UK, totul este la un click distanță – credit card, facturi, mașină, electrocasnice, mortgage. Noi avem doi copii de 4 și 7 ani și suntem ok aici. Nu punem bani deoparte pentru Caraibe, dar le putem oferi copiilor opțiuni  mai diversificate ( înot, balet, gimnastică, dansuri,…) ca în România și cu un venit mai modest. Depinde și ce așteptări aveți.”, a scris cineva.

Alții văd lucrurile complet diferit și spun că România este mai bună pentru copii, din punct de vedere social și emoțional.

„Pentru copii este cel mai bine să fie în România. Au mai multă socializare, prieteni. În UK copilul stă mai mult în casă, nu mai este siguranță pe străzi. Noi suntem sătui după 10 ani și avem în plan să plecăm acasă.”, a scris altcineva în comentariile de pe Facebook.

Regretul întoarcerii în România: „Am distrus copiii”

Unele dintre cele mai dure comentarii vin de la părinți care spun că întoarcerea în România a fost o greșeală majoră, mai ales din cauza sistemului educațional și a lipsei de sprijin.

„Am regretat plecarea în România. Am distrus copiii. Școala este batjocoritoare, copiii  s-au acomodat, dar le lipseau enorm disciplina și regulile cu toate ca noi încercăm să îi ținem sub control. Cu munca este foarte greu, copiii stau doar până la ora 13:00, nu poți rezista fără bonă sau bunici. Cheltuielile cu școala, cadourile pentru învățătoare, plus utilitățile ne-au copleșit. Ne-am mutat înapoi în UK și acum suntem mult mai liniștiți.”, a povestit o mamă.

Alții vorbesc despre dezamăgire profundă față de societatea românească: „M-am întors în România pentru o iluzie. Nu mai cred în politică, justiție, educație, sănătate. Nu România ca țară, pe care o iubesc, ci România ca nație m-a dezamăgit cumplit. Voi regreta toată viața că m-am întors.”

„Și noi după 9 ani în UK și casa cumpărată am decis să mergem în România. Am vândut casa în UK și am cumpărat casă în România. O mare prostie am stat 5 ani în România și după 5 ani ne-am întors în Uk. Școala în Ro îi ff rea. Regret că am investit în România. Nu recomand întoarcerea în România și nici investițiile, sunt bani morți să investești în țară.”, adaugă o altă persoană.

„Ne-am întors în România după 6 ani de locuit în UK și regret toată viața! Copilul îmi reproșează de câte ori are ocazia…”, povestește altcineva.

Și alți români care s-au întors în România au regretat  întoarcerea. De exemplu, un român din Iași s-a întors în țară după 23 de ani petrecuți în Anglia, însă a rezistat doar 11 luni în România.

„România e totuși țara noastră și ne vedeam viitorul lângă cei de acasă, dar după 11 luni petrecute acolo nu am putut să ne readaptăm… Viața e scumpă în România, iar un loc de muncă de Doamne-ajută găsești doar dacă ai pile și relații. În schimb, în Anglia sistemul și societatea funcționează așa cum e normal”, a spus Adrian Nechita.

„Fericirea este acasă”: cei care nu regretă întoarcerea în România

De cealaltă parte, sunt români care spun că revenirea în România a fost cea mai bună decizie, mai ales pentru copii.

„Copilul are bunici, mătuși, veri. Vede animale zilnic, mănâncă fructe din pom, iarna are zăpadă și săniuță. Viața socială a copilului și a noastră este mult mai plină în România. Închidem ochii la greutăți și mergem înainte.”

Un alt părinte subliniază importanța stabilității emoționale: „Nu înțeleg persoanele care vin, se întorc, iar vin și iar se întorc. Pe copil îl zăpăcește mutarea continuă. Când ai copil, nu mai e vorba de tine, ci de el.”

O altă româncă, Alexandra Stamate, s-a întors în România din Marea Britanie și s-a mutat la sat, în localitatea Apold, județul Mureș, împreună cu familia și este foarte fericită de alegerea făcută.

„Sunt lucruri mici, dar ele fac diferența. Viața simplă nu înseamnă lipsuri, ci bogății pe care înainte nici nu le observam.”, a spus tânăra.

Concluzia care se repetă în zeci de comentarii

Deși opiniile sunt profund împărțite, un lucru revine constant: nu există o decizie universal corectă. Totul depinde de familie, venituri, sprijin, așteptări și, mai ales, de binele copiilor.

„Viața m-a învățat că trebuie să faci compromisuri cu care poți trăi.”, scrie o persoană.

Discuția rămâne deschisă, iar întrebarea continuă să apese pe sufletul multor români din diaspora: unde este, de fapt, „acasă”?

Pensionarii bolnavi vor primi bani în plus, din iulie 2026, fără cereri sau recalculări
Știri România 14:01
Pensionarii bolnavi vor primi bani în plus, din iulie 2026, fără cereri sau recalculări
Angajații unei instituții de stat, care primesc 18.000 de lei în medie lunar, atacă în instanță tăierile de salariu: spun că nu vor mai putea plăti „taxele școlare"
Știri România 13:34
Angajații unei instituții de stat, care primesc 18.000 de lei în medie lunar, atacă în instanță tăierile de salariu: spun că nu vor mai putea plăti „taxele școlare”
Filmare virală cu băiețelul cel mic al Vlăduței Lupău, care cade de pe canapea. Clipul are peste un milion de vizualizări
Stiri Mondene 14:37
Filmare virală cu băiețelul cel mic al Vlăduței Lupău, care cade de pe canapea. Clipul are peste un milion de vizualizări
Cabral, lăsat fără cuvinte de fiul lui, Tiago, în vârstă de 5 ani. Ce i-a spus în timp ce se aflau în mașină. „De obicei îmi spune tati!"
Stiri Mondene 14:21
Cabral, lăsat fără cuvinte de fiul lui, Tiago, în vârstă de 5 ani. Ce i-a spus în timp ce se aflau în mașină. „De obicei îmi spune tati!”
Sute de angajați din Parlament rămân fără apă câteva zile pentru lucrări la conducte vechi de 40 de ani
Politică 10:06
Sute de angajați din Parlament rămân fără apă câteva zile pentru lucrări la conducte vechi de 40 de ani
Revoltă în partidul lui Dominic Fritz înaintea congresului: „Avem o propunere pentru reformă"
Politică 14 ian.
Revoltă în partidul lui Dominic Fritz înaintea congresului: „Avem o propunere pentru reformă”
