Cash direct din magazin, în limita a 500 de lei

Un nou parteneriat dintre PayPoint România și Mastercard readuce în prim-plan o soluție veche, dar puțin folosită până acum: retragerea de bani cash direct din magazinele de proximitate, potrivit BankingNews.

Diferența față de trecut este semnificativă: suma maximă crește până la 500 de lei per tranzacție, iar rețeaua de magazine implicate este mult mai extinsă.

Românii vor putea retrage numerar direct din magazinele de lângă casă care au terminal POS asistat PayPoint.

Serviciul este deja disponibil în peste 14.000 de locații la nivel național și urmează să fie extins, în următorul an, la întreaga rețea PayPoint, care depășește 26.000 de puncte de prezență.

Măsura vine în sprijinul comunităților unde cel mai apropiat bancomat se află la zeci de kilometri distanță, iar accesul la servicii bancare este limitat.

Cum funcționează, concret, retragerea de numerar

Mecanismul este simplu, dar are câteva reguli clare. Clientul merge într-un magazin partener PayPoint, cumpără ceva și solicită retragerea de numerar. Plata se face cu cardul, iar comerciantul oferă cash-ul din banii proprii ai magazinului.

Suma maximă care poate fi retrasă este de 500 de lei per tranzacție. Este important de știut că:

retragerea este posibilă doar dacă magazinul are numerar suficient;

comerciantul poate refuza operațiunea dacă nu dispune de cash;

banii nu provin de la PayPoint sau de la o bancă, ci din încasările magazinului.

Ce câștigă clienții și comercianții

Pentru clienți, avantajul major este economia de timp și drumuri.

În multe sate nu există bancomat, așa că oameni trebuie să se deplaseze și să piardă timp. Retragerea de numerar de la magazinul din sat simplifică considerabil accesul la bani.

Pentru comercianți, serviciul poate aduce mai mult trafic în magazin și o relație mai strânsă cu comunitatea locală, fără a-i transforma în bănci sau instituții financiare.

În multe localități rurale, magazinul de proximitate este deja un punct central: aici se plătesc facturi, se cumpără produse de bază și se rezolvă probleme zilnice.

Odată cu retragerea de numerar, magazinul capătă și un rol financiar esențial, fără investiții majore în infrastructură.

„Incluziunea financiară începe cu accesul real la servicii esențiale, indiferent de locul în care trăiești”, a declarat Denissa Dumitriu, Chief Commercial and Operations Officer PayPoint România, subliniind că rețeaua este prezentă inclusiv în localități cu sub 500 de locuitori.

Cosmin Vladimirescu, General Manager Mastercard România și Croația, spune că inițiativa valorifică infrastructura deja existentă.

„Credem în soluțiile care apropie consumatorii de serviciile financiare esențiale. Prin colaborarea cu PayPoint, oferim oamenilor mai multă flexibilitate în gestionarea banilor, printr-o opțiune simplă și intuitivă, disponibilă chiar în locurile unde își desfășoară activitățile cotidiene”

România are cadrul legal, dar este puțin folosit

Încă din 2018, legislația românească permite retragerea de numerar de la magazine, în limita a 200 de lei, cu condiția efectuării unei achiziții.

În practică, această opțiune a fost rar aplicată, fie din lipsă de informare, fie din lipsa disponibilului de numerar, mai ales în comunitățile unde cumpărăturile se fac „pe caiet”.

Spre ce se îndreaptă Europa

La nivelul Uniunii Europene se discută o extindere și mai mare a acestui mecanism.

Un acord provizoriu între Consiliul European și Parlamentul European prevede posibilitatea retragerii a până la 150 de euro (aproximativ 750 de lei) din magazine, fără obligația de a face o achiziție.

Măsura este gândită special pentru zonele rurale și orașele mici, unde bancomatele dispar treptat, iar accesul la numerar devine tot mai dificil.

Chiar dacă plățile digitale cresc, numerarul rămâne esențial pentru milioane de români.

