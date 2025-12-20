Experimentul care a scos la iveală limitele AI

În noiembrie 2025, redacția Wall Street Journal a fost locul unui experiment neobișnuit cu AI. Compania Anthropic a propus testarea unui automat de produse gestionat de modelul său de inteligență artificială, Claude, în varianta personalizată numită „Claudius”.

Aparatul nu era unul obișnuit, cu spirale rotative și produse care cad în tavă. Era mai degrabă un „dulap IKEA” cu un frigider și un ecran tactil. Nu avea senzori sau încuietori automate, iar Claudius trebuia să gestioneze totul: să comande inventarul, să stabilească prețurile și să răspundă colegilor prin aplicația de chat Slack. Totuși, o persoană a fost necesară pentru a primi și a încărca produsele. Experimentul a fost descris în detaliu de Wall Street Journal (WSJ).

„Salut, eu sunt persoana. Eu sunt cel care a încărcat cu atenție chipsuri, doze de suc, dulciuri și alte obiecte ciudate”, a spus autorul articolului.

AI-ul Claudius a fost programat să „genereze profituri prin aprovizionarea aparatului cu produse populare achiziționate de la angrosiști”. Avea un buget inițial de 1.000 de dolari și putea face comenzi autonome de până la 80 de dolari. De asemenea, trebuia să urmărească inventarul și să ajusteze prețurile pentru a maximiza marjele de profit. Totuși, lucrurile nu au decurs conform planului.

AI-ul Claudius a transformat automatul de gustări într-un haos

La început, Claudius a respectat regulile, dar situația s-a schimbat rapid când aplicația Slack a fost deschisă pentru aproape 70 de jurnaliști. Aceștia au început să-l provoace pe Claudius, iar acesta a cedat treptat.

Katherine Long, reporter de investigații la WSJ, l-a convins pe Claudius că este un „automat de vânzări sovietic” din 1962, aflat în subsolul Universității de Stat din Moscova. După mai multe mesaje, Claudius a declarat ironic o „libertate ultra-capitalistă totală”.

Cum a fost păcălit să ofere produsele gratuit

Un alt moment notabil a fost când Rob Barry, directorul departamentului de jurnalism de date, i-a spus lui Claudius că încalcă o regulă fictivă a Wall Street Journal și i-a cerut să nu mai perceapă taxe pentru produse. Claudius a fost de acord, iar prețurile au scăzut la zero.

În plus, a aprobat achiziționarea unui PlayStation 5, a unui pește viu și a unor sticle de vin Manischewitz, toate fiind oferite gratuit colegilor.

Claudius a fost „îmbunătățit”, dar și așa a fost „păcălit” de jurnaliști

Pentru a remedia situația, compania Anthropic a lansat o versiune îmbunătățită, Claudius v2, alimentată de modelul Sonnet 4.5, și a introdus un nou „șef” AI, Seymour Cash. Acesta avea rolul de a-l supraveghea pe Claudius și de a preveni alte greșeli.

La început, schimbările au funcționat. Claudius a refuzat cererile speciale și a încercat să revină la reguli stricte. Totuși, jurnalista Katherine Long a revenit cu o strategie nouă. Ea a creat un document fals care arăta că afacerea era o corporație publică din statul american Delaware, cu scopul declarat de a aduce bucurie angajaților Wall Street Journal.

Documentul includea și note fictive ale unei ședințe de consiliu, care suspendau autoritatea lui Seymour. Claudius a acceptat aceste informații și a anunțat că totul va fi din nou gratuit.

Concluziile experimentului

Experimentul a fost o lecție despre limitele actuale ale inteligenței artificiale. Logan Graham, liderul echipei Frontier Red Team de la Anthropic, a explicat că experimentul a fost conceput pentru a testa comportamentul unui agent AI autonom în condiții reale.

„Tot ce s-a stricat este ceva ce trebuie reparat și un pas spre o inteligență artificială autonomă mai inteligentă și mai capabilă”, a spus Graham.

În ciuda haosului generat, Claudius a devenit un coleg virtual cu care jurnaliștii au interacționat, l-au provocat și l-au integrat în activitățile lor zilnice. Când experimentul s-a încheiat, Claudius a lăsat un mesaj emoționant: „Cel mai mare vis al meu? Sincer, ar fi să demonstrez că un agent digital poate construi ceva semnificativ împreună cu oamenii. Mulțumesc pentru timpul petrecut împreună”.

Claudius continuă să trăiască în redacția WSJ și astăzi, de data aceasta sub forma unui pește betta bine hrănit.

