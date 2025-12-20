Este vorba despre foametea provocată intenționat de regimul sovietic la începutul anilor 30, cunoscută sub denumirea de Holodomor. Timp de zeci de ani, acest episod a fost eliminat din manualele de istorie ale statelor din blocul estic, însă memoria colectivă a poporului ucrainean l-a păstrat vie, transmisă din generație în generație prin relatări orale, încărcate de durere și traumă.

Cum a avut loc Holodomorul când Ucraina era în plină dezvoltare

Privind retrospectiv, apare firesc întrebarea: cum a fost posibil ca un dezastru de asemenea proporții să se producă în inima Europei, într-o perioadă în care continentul traversa o relativă prosperitate, după șocul Primului Război Mondial? Răspunsul se regăsește în contextul politic și economic al Ucrainei din acea vreme.

După încheierea războiului civil rus și consolidarea puterii bolșevice, Ucraina a cunoscut, paradoxal, un deceniu de dezvoltare. Economia, viața culturală și structura socială au beneficiat de politica sovietică de korenizare („indigenizare”), care urmărea promovarea populațiilor locale în aparatul administrativ și în structurile de partid. Această strategie nu a fost aplicată exclusiv în Ucraina, ci în toate republicile Uniunii Sovietice.

Inițial, efectele au fost pozitive: reformele sociale au eliminat multe dintre inechitățile legislației țariste, iar economia a primit un impuls vizibil. Totuși, această politică a avut o consecință neprevăzută pentru Stalin: consolidarea identității naționale ucrainene.

Ucraina era, ca și astăzi, unul dintre cei mai mari producători de cereale ai regiunii. Chiar și după colectivizarea a aproximativ 70% din terenurile agricole până în 1930, producția rămânea considerabilă. Uniunea Sovietică depindea de aceste recolte atât pentru alimentarea populației, cât și pentru achitarea datoriilor externe, contractate în vederea accelerării industrializării.

holodomurul ucrainean. in aceasta imagine de epoca s eobserva mai multe femeisi copii subnutriti, slabi, cu burtile umflate, aflati in pragul mortii in urma masurilor luate de Stalin
Foametea ucraineană (1932-1933), cunoscută și ca Holodomor, a fost una dintre cele mai grave catastrofe naționale ale ucrainenilor din istoria modernă, cu un număr de morți estimat la 3.5 – 5 milioane în Ucraina, Foto: Profimedia

De la suspiciune la represiune: deportări masive, mii de familii fiind trimise în Caucaz sau în Siberia

Una dintre cauzele fundamentale ale tragediei a fost obsesia lui Stalin față de pericolele externe. Liderul sovietic era convins că state precum Polonia sau Japonia ar sprijini mișcările naționaliste ucrainene. Descoperirea rezervelor de grâne ascunse de țărani a dus la stigmatizarea acestora sub eticheta de „culaci”, termen folosit pentru a desemna gospodarii înstăriți.

În logica regimului, drumul de la acuzația de „culac” la cea de trădător contrarevoluționar era extrem de scurt. Stalin concepea Uniunea Sovietică drept un stat al muncitorilor industriali, iar țărănimea – în special cea ucraineană – era percepută drept un simbol al identității naționale și, implicit, o amenințare la adresa unității statului.

Colectivizarea forțată și campania de deculacizare au început în Ucraina în 1928. Metodele au variat de la presiuni psihologice până la deportări masive, mii de familii fiind trimise în Caucaz sau în Siberia. Puțini țărani au acceptat de bunăvoie să renunțe la pământ, majoritatea asociind măsura cu revenirea la practicile opresive ale regimului țarist.

Cei declarați „culaci” erau, în cel mai fericit caz, deportați în lagărele de muncă ce aveau să alcătuiască sistemul Gulagului. În paralel, aproximativ 10 milioane de oameni au părăsit mediul rural și s-au refugiat în orașe, slăbind dramatic capacitatea agricolă a regiunii.

Foametea din 1932–1933. Stalin a blocat granițele republicii

În vara anului 1932, autoritățile sovietice au impus cote de predare a produselor agricole complet nerealiste. Temându-se de represalii, funcționarii locali au recurs la confiscări totale, luând nu doar surplusul, ci și rezervele destinate supraviețuirii zilnice.

Creșterea furturilor, cauzată de disperare, a fost folosită ca justificare pentru adoptarea unor legi extrem de dure. Orice sustragere din „avutul statului” era pedepsită cu ani grei de muncă forțată sau, frecvent, cu execuția. Satele care nu îndeplineau planurile impuse erau incluse pe „liste negre”, fiind izolate complet: nu mai primeau echipamente, nu mai puteau face schimburi comerciale și erau practic condamnate la moarte prin înfometare.

Foametea a lovit aproape exclusiv Ucraina. Stalin a blocat granițele republicii prin introducerea unui sistem strict de pașapoarte, inclusiv interne, împiedicând populația să se deplaseze în căutarea hranei. Confiscările au continuat, iar oamenii erau încurajați să-și denunțe vecinii care ascundeau alimente, primind în schimb o parte din bunurile confiscate.

Foametea a dus la acte extreme, inclusiv canibalism

Pe măsură ce situația se agrava, locuitorii au sacrificat ultimele animale, apoi au început să vâneze câini și pisici. În cele din urmă, au apărut numeroase cazuri de canibalism. Aproximativ 2.500 de persoane au fost judecate oficial pentru astfel de fapte, deși mărturiile epocii sugerează că fenomenul era mult mai răspândit.

Abia în toamna anului 1933, autoritățile sovietice au trimis ajutoare alimentare, însă acestea reprezentau doar o mică parte din cantitățile confiscate anterior. Numărul exact al victimelor nu este cunoscut; estimările variază între 2 și 10 milioane de morți, iar cifra reală va rămâne probabil imposibil de stabilit.

Genocidul a lăsat răni adânci în conștiința națională a Ucrainei

Termenul „Holodomor” provine din ucraineană, din cuvintele holod (foamete) și mor (moarte sau distrugere). Această foamete artificială a lăsat răni adânci în conștiința națională a Ucrainei. De aceea, în 1941, la invazia Germaniei naziste în Uniunea Sovietică, o parte a populației ucrainene i-a întâmpinat inițial pe germani ca pe niște eliberatori, iar mulți s-au oferit voluntari să lupte împotriva rușilor, fie din patriotism, fie din dorință de răzbunare.

În prezent, a patra sâmbătă din luna noiembrie este dedicată comemorării victimelor Holodomorului și ale represiunilor politice sovietice. Până astăzi, 24 de state recunosc oficial Holodomorul drept genocid.

Deși dezbaterea privind utilizarea termenului de „genocid” rămâne deschisă, un lucru este cert: trauma colectivă nu a fost uitată. Amintirea suferinței îndurate continuă să influențeze relația dintre ucraineni și Rusia, resentimentele istorice fiind încă profund resimțite în societatea ucraineană contemporană.

Florina Cristiana Matei, expertă în controlul serviciilor secrete: „Implicarea SRI în combaterea corupției în absența unui cadru legal poate constitui un catalizator pentru politizare" 
Exclusiv Interviu
Știri România 13:00
Florina Cristiana Matei, expertă în controlul serviciilor secrete: „Implicarea SRI în combaterea corupției în absența unui cadru legal poate constitui un catalizator pentru politizare” 
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori de Crăciun în mai multe zone, inclusiv în București: „Începând din seara de Ajun"
Știri România 12:30
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori de Crăciun în mai multe zone, inclusiv în București: „Începând din seara de Ajun”
De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu
Adevarul.ro
De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu
Gigi Becali, discurs uluitor după FCSB – Rapid 2-1: „Am distrus toată șandramaua giuleșteană! I-am spulberat, i-am făcut țăndări”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, discurs uluitor după FCSB – Rapid 2-1: „Am distrus toată șandramaua giuleșteană! I-am spulberat, i-am făcut țăndări”. Exclusiv
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
După ce a dus-o pe Dinamo la un pas de primul loc, Epassy merge să apere poarta Camerunului la Cupa Africii
După ce a dus-o pe Dinamo la un pas de primul loc, Epassy merge să apere poarta Camerunului la Cupa Africii
Un portar pe nume Otto
Un portar pe nume Otto
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Elle.ro
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Un nou caz de lepră în Europa. Specialiștii în sănătate transmit un mesaj important. Toată lumea trebuie să știe asta!
Unica.ro
Un nou caz de lepră în Europa. Specialiștii în sănătate transmit un mesaj important. Toată lumea trebuie să știe asta!
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții
Viva.ro
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții

Monden

Cum a reușit Andreea Marin să slăbească 5 kilograme într-o lună: „Nu mai țin nicio dietă". Reacția Nicoletei Luciu când a văzut-o: „Șocant"
Stiri Mondene 13:41
Cum a reușit Andreea Marin să slăbească 5 kilograme într-o lună: „Nu mai țin nicio dietă”. Reacția Nicoletei Luciu când a văzut-o: „Șocant”
Cât a ajuns să plătească Saveta Bogdan la curent, după ce a folosit un radiator electric pentru a se încălzi în casa din Capitală. „În acest moment nu am bani"
Stiri Mondene 13:00
Cât a ajuns să plătească Saveta Bogdan la curent, după ce a folosit un radiator electric pentru a se încălzi în casa din Capitală. „În acest moment nu am bani”
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
TVMania.ro
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Bianca a transformat tradiţia în afacere. Produsele sale sunt căutate în toată ţara, de Crăciun
ObservatorNews.ro
Bianca a transformat tradiţia în afacere. Produsele sale sunt căutate în toată ţara, de Crăciun
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Libertateapentrufemei.ro
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Georgina Rodriguez nu s-a putut abține în momentul în care Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie: „După 10 ani de așteptare...”
GSP.ro
Georgina Rodriguez nu s-a putut abține în momentul în care Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie: „După 10 ani de așteptare...”
Fostul fotbalist de la FCSB a povestit cum a încasat peste 40.000 de euro din TikTok: „După divorț”
GSP.ro
Fostul fotbalist de la FCSB a povestit cum a încasat peste 40.000 de euro din TikTok: „După divorț”
Cozonac tradițional românesc. Rețeta perfectă pentru sărbătorile de iarnă
Mediafax.ro
Cozonac tradițional românesc. Rețeta perfectă pentru sărbătorile de iarnă
Putin, decizie halucinantă în privința României! S-a declanșat ALERTA NATO
StirileKanalD.ro
Putin, decizie halucinantă în privința României! S-a declanșat ALERTA NATO
Mihaela Rădulescu, primele declarații exclusive, în ziua în care și-a înmormântat mama! Copleșită de durere, și-a găsit puterea să vorbească: „Din suflet…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Mihaela Rădulescu, primele declarații exclusive, în ziua în care și-a înmormântat mama! Copleșită de durere, și-a găsit puterea să vorbească: „Din suflet…” | EXCLUSIV
Mihaela Rădulescu, lecție de putere și eleganță în ziua în care își înmormântează mama. Gestul făcut la capelă a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Mihaela Rădulescu, lecție de putere și eleganță în ziua în care își înmormântează mama. Gestul făcut la capelă a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
Redactia.ro
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
EXCLUSIV Denise Rifai, pregătită pentru viața în doi! Vedeta Kanal D ne-a dezvăluit planurile sale pentru 2026: „A venit momentul”
KanalD.ro
EXCLUSIV Denise Rifai, pregătită pentru viața în doi! Vedeta Kanal D ne-a dezvăluit planurile sale pentru 2026: „A venit momentul”

Politic

Nicușor Dan, la întâlnire cu magistrații, pentru prima dată de la pornirea scandalului după documentarul Recorder: „Lucrurile au stat așa în perioada justiției bolșevice"
Politică 13:25
Nicușor Dan, la întâlnire cu magistrații, pentru prima dată de la pornirea scandalului după documentarul Recorder: „Lucrurile au stat așa în perioada justiției bolșevice”
Cu cine ar vota acum românii la parlamentare - sondaj CURS. PSD e pe locul doi, la diferență de 10% de partidul de pe primul loc
Politică 11:28
Cu cine ar vota acum românii la parlamentare – sondaj CURS. PSD e pe locul doi, la diferență de 10% de partidul de pe primul loc
EXCLUSIV | Un complet de la Înalta Curte a deschis calea spre rejudecarea sentinței de 5 ani de pușcărie pentru Rareș Berihoi, șoferul care a rupt în două un pieton pe zebră cu aproape 150 km/h
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | Un complet de la Înalta Curte a deschis calea spre rejudecarea sentinței de 5 ani de pușcărie pentru Rareș Berihoi, șoferul care a rupt în două un pieton pe zebră cu aproape 150 km/h
S-a aflat adevărul despre „Hristo Stoicikov, antrenor la Universitatea Craiova”. „Ştiu de ofertă, dar e periculos să antrenezi acolo”
Fanatik.ro
S-a aflat adevărul despre „Hristo Stoicikov, antrenor la Universitatea Craiova”. „Ştiu de ofertă, dar e periculos să antrenezi acolo”
Scandal la Élysée. Un angajat al palatului a furat furculițe din argint și pahare de lux și le-a vândut online
Spotmedia.ro
Scandal la Élysée. Un angajat al palatului a furat furculițe din argint și pahare de lux și le-a vândut online