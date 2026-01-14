S-a accentuat tendința de îmbătrânire demografică

Tendința de îmbătrânire demografică s-a accentuat, ajungând la un raport de 131,3 persoane vârstnice la 100 de tineri sub 15 ani.

INS precizează că, la începutul anului 2025, populația rezidentă era de 19.043.200 persoane, diminuarea fiind determinată în principal de sporul natural negativ, diferența dintre născuți-vii și decedați fiind de –100.900 persoane.

Deși migrația internațională a avut un sold pozitiv, de +71.300 persoane, acesta nu a fost suficient pentru a compensa pierderea naturală.

„Soldul migraţiei internaţionale pozitiv: +71.300 persoane, dar insuficient pentru a compensa pierderea naturală”, arată datele INS.

La calculul populației rezidente au fost incluse și 5.166 de nașteri înregistrate cu întârziere la oficiile de stare civilă.

A crescut indicele de îmbătrânire

Procesul de îmbătrânire demografică a continuat să se adâncească. Indicele de îmbătrânire, care exprimă numărul persoanelor de 65 de ani și peste la 100 de tineri sub 15 ani, a crescut de la 125,8 la 1 ianuarie 2024 la 131,3 la 1 ianuarie 2025.

În același timp, raportul de dependență demografică s-a redus ușor, de la 56,1 la 55,6 persoane tinere și vârstnice la 100 de persoane adulte.

La 1 ianuarie 2025, populația rezidentă era de 19.043.151 persoane, cu 24.425 mai puțin decât în anul precedent. Populația din mediul urban a ajuns la 9.770.400 de persoane, în scădere cu 1,3% față de 1 ianuarie 2024. Numărul femeilor era de 9.752.600, cu 0,4% mai mic decât cu un an înainte.

Din ce în ce mai puțini copii

Structura pe vârste evidențiază accentuarea îmbătrânirii populației: ponderea persoanelor de 65 de ani și peste a crescut de la 20% în 2024 la 20,3% în 2025, în timp ce ponderea copiilor cu vârste între 0 și 14 ani a scăzut de la 15,9% la 15,4%.

În anul 2024, migrația internațională a avut un sold pozitiv, cu 71.300 de persoane mai multe intrate în țară decât ieșite, ceea ce confirmă statutul României de țară de imigrare.

Totuși, acest aport a fost mai redus decât în anii anteriori și nu a reușit să compenseze sporul natural negativ. Bărbații au fost majoritari atât în rândul emigranților (53,3%), cât și al imigranților (64,5%).

Spor natural negativ

Luând în considerare efectele cumulate ale sporului natural negativ (–100.900 persoane), ale soldului migrator pozitiv (+71.300 persoane) și ale nașterilor înregistrate tardiv (+5.200 persoane), populația rezidentă a României a continuat să scadă față de anul anterior.

Populația rezidentă include toate persoanele, indiferent de cetățenie, care au reședința obișnuită în România pentru o perioadă de cel puțin 12 luni.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE