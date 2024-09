„A fost o discuţie cordială, aşa cum aş fi făcut şi eu dacă urma să iau în echipă pe cineva. Şi-a dorit doamna von der Leyen ca, dincolo de CV, să vadă persoana, să o simtă, să înţeleagă care este dinamica cu acea persoană şi să vadă care este povestea. Am vorbit despre parcursul meu profesional şi politic. Evident, a avut întrebări despre poziţia de ministru al fondurilor europene şi ce am făcut în în 2019. Am povestit despre descentralizarea fondurilor europene pe care am lansat-o atunci”, a spus Mînzatu la Antena 3, potrivit news.ro.

Ea a adăugat că a discutat și despre experienţa sa, şi despre reforme.

„Am discutat despre experienţa mea ca secretar de stat şi preşedintele Agenţiei pentru Achiziţii Publice. Am discutat de despre reformă în achiziţii şi ce importanţă au achiziţiile publice acum, când relansăm şi ne dorim să relansăm competitivitate Europei pe principiile unei autonomii sporite faţă de competitori globali. Am discutat despre ceea ce înseamnă prezenţa femeilor în politică, spre final. Împărtăşim preocuparea aceasta, că nu este până la urmă o democraţie completă până când nu avem o reprezentare echitabilă, jumătate din societate în viaţa publică. Da, cam aşa a decurs discuţia. A fost cordială, a fost una constructivă”, a spus Roxana Mînzatu.

Aceasta a mai precizat: „sunt o feministă convinsă” și că „este bine ca fiecare ţară să propună persoane competente, persoane cu profil, relevant atât femei, cât şi bărbaţi, pentru poziţii relevante”, dar nu a spus concret care va fi portofoliul care va reveni României.

Roxana Mînzatu este nominalizarea României pentru postul de comisar european, a anunțat luni, 2 septembrie, premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu.

Șeful Executivului anunțase iniţial că vrea să îl nominalizeze pe Victor Negrescu pentru această funcție, dar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a insistat ca România să nominalizeze o femeie.

Roxana Mînzatu este a treia femeie care ocupă funcția de comisar european, consecutiv, după Corina Crețu (2014-2019) și Adina Vălean (2019-2024).

