„Conform datelor obținute de serviciile de informaţii, în zona de frontieră cu Belarus se desfăşoară lucrări de construcţie a drumurilor în direcţia Ucrainei şi se amenajează poziţii de artilerie”, a scris Zelenski pe contul său de Telegram.

„Credem că Rusia va încerca din nou să implice Belarusul în războiul său”, a adăugat șeful statului ucrainean, citat de Reuters.

Zelenski a menţionat că a transmis instrucţiuni pentru a avertiza conducerea de la Minsk cu privire la „disponibilitatea Ucrainei de a-şi apăra teritoriul şi independenţa”.

Potrivit Ukrainska Pravda, Zelenski a făcut aceste declarații în baza unui raport primit de la comandantul șef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi.

În acest context, Volodimir Zelenski l-a avertizat pe liderul belarus Aleksandr Lukașenko, un aliat al Kremlinului, că ar putea avea soarta fostului dictator venezuelean Nicolas Maduro, capturat la începutul acestui an de forțele speciale americane și transferat în Statele Unite pentru a fi judecat sub acuzația de narcoterorism.

„Natura și consecințele evenimentelor produse recent în Venezuela ar trebui să descurajeze conducerea din Belarus de la a face greșeli”, a transmis președintele ucrainean.

Rusia a folosit Belarusul ca rampă pentru lansarea invaziei sale la scară largă din Ucraina, la 24 februarie 2022.

