„Acesta poate fi un răspuns la amenințările din partea aviației ucrainene, precum și la știrea că rachetele Storm Shadow pot fi folosite pe teritoriul Rusiei. Astăzi, Marina Rusă pare să fi finalizat evacuarea Novorossiisk”, a scris Sutton pe rețeaua socială, pe 14 septembrie, alături de o imagine din satelit care arată portul gol.

Likely response to #Ukrainian air threats, possibly news that Storm Shadow may be used on Russian territory.#Russian Navy vessels appear to have completed evacuated Novorossiysk today.



This follows a similar drill on September 11 2024 #OSINT pic.twitter.com/Y38CuKAViQ