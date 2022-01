„Solicităm Foreign Office (Ministerul britanic de Externe, n.r.) să înceteze să mai răspândească absurdităţi”, a reacţionat Ministerul rus de Externe, într-un mesaj publicat pe Twitter.

„Dezinformarea vehiculată de guvernul britanic este încă un indiciu că membrii NATO, conduși de națiunile anglo-saxone, sunt cei care intensifică tensiunile în jurul Ucrainei”, precizează Ministerul rus de Externe.

Mesajul Moscovei este însoțit de o fotografie în care apare comunicatul semnat de ministrul britanic de externe Liz Truss și care este ștampilat cu mesajul „Fake. Contains false information”.

❗ Disinformation circulated by @FCDOGovUK is yet another indication that it is the @NATO Members led by the Anglo-Saxon nations who are escalating tensions around #Ukraine.



☝️ We urge the Foreign Office to stop spreading nonsense.



