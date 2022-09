„În prima zi de mobilizare parţială, aproximativ 10.000 de cetăţeni au ajuns singuri la comisariate, fără să aştepte convocarea”, a dat asigurări agenţiei Interfax Vladimir Tsimlianski, un purtător de cuvânt al Statului Major.

Imagini postate pe reţelele de socializare susţin că arată mobilizarea într-o localitate Yakutia, din Siberia, cu bărbaţi care îi îmbrăţişează pe cei dragi, unii plângând, înainte de a se urca într-un autobuz.

First clips coming out of Russia this morning of draftees saying bye to their families. This from a small town in Yakutsk. Credits @taygainfo pic.twitter.com/tlaVRoDgLT

Alte cadre postate de popularul canal Telegram Mash arată bărbaţi care stau la rând în faţa unui avion de transport de trupe, în timpul nopţii.

Un videoclip prezentat ca fiind filmat în Cecenia, republică rusă a Caucazului, a arătat zeci de tineri mergând pe stradă, încadraţi de poliţişti.

Ministerul Apărării de la Moscova nu a difuzat până acum nicio imagine oficială a mobilizării şi nu a dat cifre cu privire la numărul persoanelor care au primit ordin de mobilizare.

Miercuri, preşedintele Vladimir Putin a anunţat o „mobilizare parţială” pentru doar aproximativ 300.000 de rezervişti care au „experienţă militară”. Mulţi ruşi, însă, se tem de o mobilizare mai masivă.

Alții resping din start ideea de a lupta în războiul din Ucraina, așa că preferă să fugă din țară. La puțin timp după anunțul lui Putin, toate biletele pentru următoarele zboruri din Rusia către destinațiile externe din apropiere, inclusiv Armenia, Turcia, Azerbaidjan și Serbia s-au epuizat complet. De altfel, prețul biletelor de avion cu plecare din Rusia a explodat în ultimele 24 de ore, acestea ajungând să fie vândute pe piața neagră chiar și cu 9.000 de euro bucata.

De asemenea, s-au semnalat cozi lungi la granițele Rusiei cu Georgia, Finlanda, Kazahstan și Mongolia.

#Breaking: just in – The traffic jam at the border with #Russia/#Finland has pilled up to 35KM and is rising by the hour, it is the only border who is still open for Russian civilians with shengen visas, after #Putin announced he will send 300.000 new troops to #Ukraine. pic.twitter.com/EOJ1346qDO