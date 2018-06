Cursa către Antalya a aterizat la o oră după ce unitatea aeroportuară a obţinut autorizaţia de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR), care a confirmat, astfel, faptul că noua pistă de aterizare/decolare a Aeroportului din Târgu Mureş are o capacitate portantă de 70 de unităţi, fapt ce permite operarea cu aeronave de mari dimensiuni.

“Am reuşit să ne ţinem de promisiune şi să scurtăm acest termen de închidere a Aeroportului. Ceea ce trebuia să fie făcut acum 20 de ani s-a făcut în 20 de luni, am reuşit refacerea pistei de decolare/aterizare. Importantă este siguranţa pasagerilor şi din acest motiv am decis să reconstruim această pistă, pentru că altfel era o problemă de nesiguranţă pentru aceştia. Acest zbor care a venit din Antalya şi a plecat din nou către Antalya – am întrebat piloţii cum li s-a părut aterizarea şi mi-au spus că totul a decurs foarte bine (…) Nu cred că a mai existat un astfel de exemplu în lume, ca la ora 9,00 să primeşti autorizaţia, iar la 10,00 să aterizeze avionul. S-au făcut eforturi mari, dar rezultatul este vizibil şi de aceea mulţumesc echipei care a lucrat la acest proiect (…) Pista de decolare/aterizare suferea de mai mult de 10 ani şi cei care erau implicaţi au cunoscut problema reală, dar anul trecut am reuşit să pornim această activitate, să facem licitaţia şi să finalizăm (lucrările-n.r.) în 21 iunie, în acest an”, a declarat, luni, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Peter Ferenc, într-o conferinţă de presă.

Refacerea pistei de decolare/aterizare a Aeroportului Transilvania Târgu Mureş a depăşit suma de 56,7 de milioane de lei cu TVA, dintre care circa 85% provin din fonduri guvernamentale, iar restul, din bugetul judeţului.

Directorul Aeroportului “Transilvania” Târgu Mureş, Peti Andras, a precizat că, deşi data obţinerii autorizaţiei de operare a fost incertă, au fost vândute toate biletele la cursa de Antalya, astfel încât avionul a sosit cu 186 de pasageri la bord şi a decolat spre Turcia cu 189 de pasageri, adică cu numărul maxim de locuri ocupate.

Președintele CJ Târgu-Mureș a precizat că în curând vor reîncepe cursele către Dortmund şi Memmingen, iar prin acestea activitatea pe Aeroportul Transilvania va reporni cu adevărat.

Aeroportul din Târgu Mureş a fost construit în 1968, iar de atunci nu s-a efectuat nicio lucrare de amploare la pista de decolare/aterizare.