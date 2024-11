Fragmente din respectiva rachetă au cauzat întârzieri la aterizarea și decolarea zborurilor pe aeroport, dar presa locală a raportat ulterior că activitatea aeriană a revenit la normal.

Armata israeliană a anunțat că zece rachete au fost lansate din Liban de miercuri dimineață, provocând sunetul sirenelor de raid aerian în mai multe zone din nordul și centrul Israelului.

