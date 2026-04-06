Creșterea salariilor și cerințele angajaților

Chelnerii, mai ales cei care dețin cunoștințe specializate, cum ar fi enologia, sunt printre cei mai căutați în această perioadă. În pofida cererii ridicate, mulți dintre aceștia nu mai prioritizează doar salariul. David Vuleta, un chelner din Sinj, explică: „Găsirea unui loc de muncă nu este o problemă, dar este dificil să găsești cazare în Split.” Tânărul mai adaugă că salariile au crescut vizibil: „Dacă înainte erau în jur de 1.200 de euro, acum sunt de la 1.500 la 1.600, în funcție de experiență și cunoștințe.”

Portalul MojPosao confirmă această tendință, indicând că salariile pentru un chelner în sezon ajung la aproximativ 1.590 de euro pe lună, o creștere de 9% față de 2025. Alte profesii din domeniu, precum bucătarii și recepționiștii, beneficiază de salarii cuprinse între 1.500 și 2.000 de euro pe lună, iar personalul de curățenie solicită în jur de 1.390 de euro lunar.

Angajările încep din toamnă

În fața dificultăților de a găsi personal calificat, mulți proprietari de restaurante din Split și alte orașe din Dalmația au început să recruteze angajați încă din toamna anului 2025, imediat după finalizarea sezonului precedent. Această strategie le permite să formeze echipe stabile și să păstreze angajații valoroși pentru o perioadă mai lungă.

„Salariile trebuie să crească. Inflația este aici, costul vieții este mai mare, iar muncitorii au aceleași cheltuieli ca toți ceilalți cetățeni”, a explicat un proprietar de restaurant local. În plus, el consideră că oferirea unor condiții de lucru mai bune este esențială pentru a motiva personalul.

Încercări de adaptare la noile condiții

Pentru a face față acestor provocări, unii antreprenori din domeniul ospitalității încearcă să mențină activitatea restaurantelor deschisă pe tot parcursul anului. „Când lucrezi tot anul, este mai ușor să-ți păstrezi angajații. Lucrezi mai puține ore iarna, mai multe vara, dar echipa rămâne stabilă”, a declarat un manager de restaurant din Split pentru RTL.

Deși salariile din turism sunt în continuă creștere, experții avertizează că acest trend nu poate continua la nesfârșit. „Salariile trebuie să țină pasul cu inflația, dar trebuie să fie și sustenabile pentru angajatori”, subliniază aceștia. Evoluția viitoare a pieței va depinde în mare măsură de succesul sezonului turistic din 2026, influențat atât de factorii economici, cât și de tendințele globale.

