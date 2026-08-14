Job în Barcelona pentru vorbitori de greacă și engleză

Cei care își caută o carieră în străinătate au la dispoziție un loc de muncă în Barcelona oferit de Games Workshop, compania din spatele cunoscutului brand Warhammer. Angajatorul caută personal vorbitor de limba greacă și engleză, oferind un salariu anual brut de 32.000 de euro, precum și un pachet de sprijin pentru relocarea în Spania. Este vorba despre un post entry-level în domeniul account management, care presupune prezența fizică la birourile companiei din Barcelona. Programul de lucru este de luni până vineri, între orele 9.00 și 17.00, pentru un total de 40 de ore pe săptămână.

Potrivit anunțului de angajare, postul se adresează candidaților care vorbesc greacă și engleză.

În plus, este necesară cunoașterea la nivel profesional a uneia dintre următoarele limbi: suedeză, franceză, germană, daneză, italiană, cehă, slovacă, norvegiană, poloneză sau spaniolă.

Ce va face angajatul

Noul angajat va fi responsabil de gestionarea și dezvoltarea relațiilor cu comercianții independenți, precum magazinele de jocuri, magazinele de hobby și librăriile, pentru a se asigura că aceștia dispun de gama potrivită de produse și de un stoc suficient.

Salariu de 32.000 de euro pentru un loc de muncă în Barcelona. Compania oferă bonusuri și un pachet de sprijin pentru relocarea în Spania

De asemenea, angajatul le va oferi partenerilor recomandări cu privire la produsele care răspund cel mai bine nevoilor afacerii lor, cu obiectivul de a crește vânzările. Responsabilitățile includ și verificarea stocurilor și a comenzilor recurente, informarea clienților cu privire la noile game de produse, dezvoltarea unor relații profesionale pe termen lung și identificarea unor noi oportunități comerciale.

Salariu de 32.000 de euro și pachet de relocare

Salariul brut pentru acest post este de 32.000 de euro pe an. Pentru persoanele care locuiesc în afara Spaniei, un beneficiu important este pachetul de relocare, care oferă sprijin pentru mutarea la Barcelona.

Pachetul de beneficii include, de asemenea, 23 de zile de concediu anual și 12 zile de sărbători legale, cu posibilitatea de a obține până la patru zile suplimentare de concediu în fiecare an. Compania oferă și un bonus de participare la profit, un plan de pensii, posibilitatea de a participa la un program de economisire pentru achiziționarea de acțiuni, precum și reduceri de 25% până la 50% la produsele sale.

Candidații trebuie să aibă abilități foarte bune de comunicare și capacitatea de a construi relații bazate pe încredere atât cu clienții, cât și cu colegii. Printre calitățile și competențele căutate se mai numără buna gestionare a timpului, organizarea, capacitatea de a gestiona mai multe sarcini simultan, precum și abilitatea de a influența și de a dezvolta vânzările.

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