Mii de locuri de muncă disponibile în Spania

Industria portuară din Spania se confruntă cu o nouă provocare: înlocuirea angajaților care se vor pensiona în următorii ani. Potrivit unui raport realizat de Ocean Capital Partners, sistemul va avea nevoie să recruteze între 12.000 și 17.000 de noi profesioniști până în 2031 pentru a compensa retragerea actualei generații de lucrători.

Raportul arată că piața muncii din sectorul portuar va trece printr-o transformare structurală, iar cererea se va orienta tot mai mult către specialiști cu pregătire tehnică, capabili să răspundă cerințelor generate de tranziția energetică și de procesele de digitalizare și automatizare.

Porturile au nevoie de specialiști în digitalizare

Noua cerere de personal este strâns legată de necesitatea unui model de muncă mai avansat și mai intens din punct de vedere tehnologic. Transformarea rutelor maritime și reorganizarea lanțurilor logistice au amplificat nevoia de specialiști capabili să gestioneze noile procese și tehnologii.

În același timp, la nivel european se conturează o politică industrială activă care promovează digitalizarea lanțului logistic prin intermediul unor sisteme comune de informare pentru toate statele membre ale Uniunii Europene. Potrivit analizei Ocean Capital Partners, există deja o „ruptură” între oferta actuală de forță de muncă și necesitățile reale ale industriei.

Cerințele pentru ocuparea posturilor devin tot mai complexe, iar reprezentanții sectorului consideră că formarea continuă a angajaților este esențială pentru adaptarea la noile profiluri profesionale solicitate.

Inginerii și experții în automatizare sunt printre cei mai căutați

Noii angajați vor trebui să fie capabili să gestioneze volume mari de date, să verifice informații și să coordoneze procese logistice complexe.

„În Spania, atât șantierele navale, cât și porturile trebuie să își extindă semnificativ disponibilitatea de ingineri navali, civili, mecanici și electrici, precum și de specialiști în automatizare”, se arată în raport.

Într-un context internațional în care apărarea a devenit un element strategic important, modernizarea flotelor este considerată o prioritate. Sectorul caută profesioniști capabili să contribuie la revitalizarea capacităților industriale. Printre cele mai căutate profiluri se numără inginerii navali specializați în proiectare și mentenanță, dar și inginerii constructori cu experiență în infrastructura portuară și maritimă.

Planul de modernizare a porturilor spaniole include însă și recrutarea unor profesioniști din domeniul tehnologiei, precum experți în analiza datelor, digitalizare și automatizarea operațiunilor logistice.

Deficit de personal și în industria de apărare

Și industria de apărare se confruntă cu un deficit major de personal, estimat la aproximativ 350.000 de lucrători, pe fondul creșterii investițiilor militare și al pensionării masive din sector. Salariile din domeniu pot ajunge, în cazul profilurilor specializate, până la 80.000 de euro brut anual.

Conform datelor prezentate în industrie, aproximativ 240.000 de angajați urmează să iasă din activitate în următorii zece ani, ceea ce creează un gol important într-un sector considerat strategic.

Documente necesare pentru a putea munci în Spania

Documentele necesare pentru a munci legal în Spania depind de naționalitate și statut, dar pentru un cetățean al UE (de exemplu, din România) lista esențială este:

1. Documente de identitate și documente de bază

Carte de identitate sau pașaport valabil pe tot sejurul.

valabil pe tot sejurul. Certificat de naștere (model nou, multilingv) – util pentru acte de stare civilă și cazier.

(model nou, multilingv) – util pentru acte de stare civilă și cazier. Certificat de căsătorie, divorț sau convenție matrimonială (dacă e cazul), eventual cu Apostila de la Haga și tradus în spaniolă.

(dacă e cazul), eventual cu Apostila de la Haga și tradus în spaniolă. Certificat medical și, dacă este cazul, dosar medical.

2. Documente legate de muncă

Contract de muncă sau ofertă de muncă în Spania.

sau ofertă de muncă în Spania. În cazul lucrătorilor autonomi (autónomo): solicitarea de înregistrare în Regimul Special al Lucrătorilor Autonomi și înscrierea activității economice.

3. Documente fiscale și securitate socială

NIE (Número de Identificación de Extranjero) – numărul de identificare al cetățeanului străin, esențial pentru muncă, bancă, chirii.

– numărul de identificare al cetățeanului străin, esențial pentru muncă, bancă, chirii. Número de Seguridad Social – număr de securitate socială, obligatoriu pentru a fi angajat legal.

– număr de securitate socială, obligatoriu pentru a fi angajat legal. NIF / CIF – pentru persoane juridice, dacă muți o firmă în Spania.

4. Documente de rezidență și sănătate

Certificado de empadronamiento – dovada că locuiești la o adresă în Spania, eliberat la primărie (Ayuntamiento).

– dovada că locuiești la o adresă în Spania, eliberat la primărie (Ayuntamiento). Cardul european de asigurări de sănătate (de la CNAS din România) – pentru urgențe în UE.

(de la CNAS din România) – pentru urgențe în UE. Asigurare de sănătate internațională (dacă nu ești deja asigurat în sistemul spaniol).

(dacă nu ești deja asigurat în sistemul spaniol). Înregistrarea la un centru de sănătate (centro de salud) pentru medic de familie.

5. Alte documente utile

Diplome de studii, atestate, certificate profesionale – pentru validarea calificării.

– pentru validarea calificării. Contracte de locuință, credit, ipotecă – pentru documentația de adresă și bunuri.

Acte de societate dacă ești administrator sau asociat.

Câți români locuiesc în Spania

Conform datelor oficiale spaniole, în 2023 numărul românilor rezidenți în Spania era de 629.755 de persoane. În 2021, cifra era de 644.473 imigranți de origine română, iar în 2022 s-a scăzut la 627.000 de români, o scădere de aproximativ 30% față de maximul din 2012, când erau 895.970 de români.

Românii sunt a doua comunitate de străini din Spania, după marocani. În 2025, comunitatea românească a continuat să scadă: în ultimul trimestru 2024 au ajuns doar 5.700 de români, iar în 2025 aproape 10.000 au părăsit Spania.

Cele mai mari comunități de români sunt în Madrid, Catalonia și Valencia (Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Castellón, Zaragoza, Málaga).