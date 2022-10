Cristoforetti a postat pe Twitter o fotografie cu ea plutind în microgravitație pe ISS, în timp ce era îmbrăcată ca însoțitoarea de bord PanAm din „2001: A Space Odyssey”.

În film, însoțitoarea poartă o uniformă albă și „pantofi de prindere” speciali, cu velcro (n.r. scai), făcuți să se lipească de podeaua avionului spațial.

„Trebuia să știu… chiar poți să mergi în spațiu cu pantofi cu velcro?”, a scris astronauta. în postare. Ea este cunoscută pentru experimentele sale, dar și pentru capacitatea de a implica publicul în explorarea spațiului.

Comandantul, aflat la finalul misiunii sale, după șase luni petrecute în spațiu, a adus un omagiu unuia dintre cele mai cunoscute filme SF.

2022 A Space Odyssey. Turns out, yes, you can walk with Velcro shoes. Slowly, very very slowly ?#ASpaceOdyssey #MissionMinerva @esa @esaspaceflight @Space_Station pic.twitter.com/WI69RXmObE