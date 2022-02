Fiecare răsărit de soare este pentru Vlad Cîrciu, din București, un pariu câștigat cu viața. O existență trăită dramatic în care, de 3 ani de când a fost diagnosticat cu neuroblastom, copilul se agață de firul subțire ce-l ține în această lume. Răstimp în care băiatul de 9 ani a cunoscut și chinuri inimaginabile, și bucuria imensă a victoriei în lupta cu cancerul. Dar și disperarea ce nu poate fi spusă în cuvinte în fața unui nou atac al maladiei ucigașe. Vlăduț are acum nevoie de ajutor pentru a putea privi spre viitor, nu doar spre ziua de azi. Imunoterapia salvatoare, șansa la viață a lui Vlăduț, costă 440.000 de euro, bani de care copilul aflat în suferință are nevoie cât mai repede.

Învingător în fața cancerului

A fost un moment în viața lui Vlăduț – aflat în programul de susținere a Fundației Ringier România -, când norii negri sub care viitorul îi era captiv se risipiseră. După ceva mai bine de un an de luptă cu cancerul, băiețelul, un mic erou, reușise să iasă învingător. O ultimă redută a morții dintre cele aflate în trupul său, o ultimă tumoră rămasă undeva sub claviculă după tratamentele intensive cu citostatice și cu unde radio, fusese distrusă de medicii turci de la Spitalul „Memorial”, din Istanbul. A fost momentul în care Vlăduț a fost considerat a fi vindecat, învingător în fața maladiei care îl lovise când încă nu împlinise 7 ani. Aveau să urmeze doar controale de rutină și tratamente de întreținere, însă ceva s-a întâmplat și porțile iadului s-au redeschis…

Vlăduț nu mai merge și are dureri mari, ce pot fi calmate cu morfină

„Nimeni nu s-a așteptat la o așa evoluție a bolii… Nici măcar oncologii turci, care sunt șocați… Băiețelul nostru era în remisiune completă… Ultima tumoră, și aceea inactivă, i-a fost extirpată și, pentru siguranță, Vlăduț a făcut și 15 ședințe radio. În noiembrie 2020 era vindecat… Veneam acasă (n.r. – din Turcia)… La câteva luni distanță, corpul i s-a umplut iar de metastaze… În burtă, în mediastin, pe oase… Cancerul a recidivat, a lovit din nou cu și mai mare putere… Starea copilașului nostru s-a agravat rapid… Are dureri mari ce pot fi calmate doar cu morfină, nu mai merge, face alergii care îi provoacă mâncărimi puternice și are probleme mari cu tensiunea și cu infecțiile… Am luat-o de la capăt… E un coșmar cumplit în care Vlăduț al nostru se chinuie îngrozitor…”, spune cu voce stinsă Elisabeta Cîrciu, mama lui băiețelului.

Imunoterapia salvatoare, gândită pentru șase luni până la un an

Specialiștii turci care de doi ani îl tratează pe Vlăduț văd în imunoterapie o șansă uriașă de salvare a băiatului. Un tratament pe care l-au asociat cu chimioterapia într-un plan medical personalizat, pentru ca rezultatele să fie maxime. Deja copilul a trecut prin două cure chimio și tot atâtea de imunoterapie, dar starea lui continuă să fie una destul de instabilă deoarece cancerul a avansat sub tratament. Noul plan medical al oncologilor de la Spitalul „Memorial”, din Istanbul, este gândit să se deruleze pe o perioadă cuprinsă între șase luni și un an.

Perioadă ce va putea cunoaște modificări în funcție de răspunsul organismului copilului la tratament și pentru care Vlăduț va avea nevoie de peste 440.000 de euro! Cheltuieli la care se vor adăuga și cele pentru chimio, spitalizare, medicamente, dar și pentru transfuziile de sânge ce i se fac o dată la două zile. O singură transfuzie cu imunoglobulină care activează și întărește sistemul imunitar slăbit al copilului scoate din buzunarul părinților cel puțin 2.000 de euro.

„Vă rog din suflet să îi fiți aproape lui Vlăduț pentru a reuși, împreună, să-l salvăm!”

„O cură de imunoterapie costă 50.000 de euro, adică doar cele șase fiole care îi sunt administrate lunar. Și va trebui să fim pregătiți din punct de vedere financiar, conform planului medical, pentru cel puțin șase luni, dacă nu pentru un an… Evoluția bolii va decide asta… Un calcul estimativ, doar pentru imunoterapie ridică nevoile noastre financiare la peste 440.000 de euro. O sumă colosală, pe care nu avem cum să o plătim fără susținerea oamenilor cu suflet și a fundațiilor. Mai ales că banii trebuie achitați mereu cu o lună în avans, așa e procedura aici, la ”Memorial” (n.r. – spitalul din Istanbul unde este tratat Vlăduț). Vă rog din suflet să îi fiți aproape lui Vlăduț pentru a reuși, împreună, să-l salvăm. Să învingă iar cancerul! Oprirea tratamentului ar putea însemna sfârșitul…”, este apelul disperat al mamei lui Vlăduț.

Copilul se luptă de trei ani cu cancerul. O dată a învins boala!

Vlăduț a fost diagnosticat cu cancer – neuroblastom -, în urmă cu trei ani. Pe atunci, o durere puternică localizată undeva în partea dreaptă, sub coaste, i-a alarmat pe părinții săi care l-au dus la un medic. Ceea ce ei sperau să fie doar semnele unei apendicite s-a dovedit a fi cancer. Trei tumori – dintre care una de mărimea unei portocale – se formaseră pe glanda suprarenală și pe peretele toracic. După mai bine de un an de luptă aprigă, Vlăduț a reușit să învingă maladia. Acum, cu ajutorul vostru, o poate face din nou!

Cei care doresc să îl ajute pe Vlăduț o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «VLĂDUȚ»

Donează prin SMS, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.

Citește mai multe despre copiii pe care FUNDAȚIA RINGIER îi sprijină de 8 ani la rubrica AJUTĂ COPIII

GSP.RO Cine e noul ofițer de presă de la Ministerul Sportului. Exclusă de la Miss România când avea 15 ani. Motivul e șocant

Playtech.ro BOMBĂ! Ce interes are Rusia la adresa României. Azi au publicat informația

Observatornews.ro "Mă fac de râs, dar să vadă lumea ce te aşteaptă când vrei să faci o surpriză soţiei". Un şofer din Oradea, live pe Facebook, după ce şi-a surprins partenera cu amantul

HOROSCOP Horoscop 22 februarie 2022. Săgetătorii sunt inspirați, zâmbesc mult, pentru că li s-a luat o piatră de pe inimă

Știrileprotv.ro „Nu vă e rușine să nu-i trimiteți porția lui de mâncare?” Vorbe grele la Survivor, după ce doi concurenți au fost trimiși în exil

Telekomsport Gigi Becali, prima reacţie după ce Anamaria Prodan a sugerat că patronul FCSB ar fi fost îndrăgostit de ea