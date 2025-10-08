Pe lângă acestea, gigantul de stat Dongfeng analizează pentru anul viitor extinderea în România, dar și producătorul de mașini electrice Xpeng.

Jaecoo și Omoda

Cele două mărci ale grupului chinez de stat Chery se vor lansa oficial în țara noastră în data de 21 octombrie, fiind aduse de dealerul Genius Automotive Europe kft din Ungaria.

Omoda se poziționează ca o marcă mai scumpă, iar Jaecoo mai tinerească.

Omoda a fost înființată în anul 2022, iar Jaecoo în 2023.

Șase giganți auto din China se vor lansa în curând în România. Care sunt mărcile care au luat în colimator țara noastră
Automobil Omoda de la Chery Foto: Shutterstock

Chery s-a lansat la rândul său în acest an în România la nivel oficial prin grupul Autoitalia.

Anul trecut, Omoda și Jaecoo au vândut 248.000 de mașini, iar în Europa sunt foarte populare în Marea Britanie.

Mașină Jaecoo J8 de la Chery, de culoare neagră, într-un showroom
Modelul Jaecoo J8 de la Chery Foto: Shutterstock
Întregul grup Chery a vândut anul trecut 2,6 milioane de autovehicule, iar pentru acest an are o țintă de 3,5 milioane, conform CarNewsChina.com.

Zeekr

Zeekr, brandul de lux al constructorului chinez Geely, se lansează la rândul său în România, conform Electrive.com.

Marca s-a asociat cu South East Europe Automotive Group (SEEAG) și va aduce modelele 001, X și 7X în România, Slovenia, Croația și Bulgaria.

Șase giganți auto din China se vor lansa în curând în România. Care sunt mărcile care au luat în colimator țara noastră
Zeekr 001 Foto: Shutterstock

Modelele sale sunt deja disponibile în Olanda, Belgia, Elveția, Suedia, Danemarca și Norvegia.

Un brand-soră al Zeekr, Lynk&Co, a fost deja lansat anul trecut oficial în România.

Șase giganți auto din China se vor lansa în curând în România. Care sunt mărcile care au luat în colimator țara noastră
Modelul Lynk & Co 08 Foto: Shutterstock

Practic, cele două utilizează cele mai noi tehnologii ale grupului Geely, care mai include și mărcile Volvo, Polestar și Lotus.

Zeekr a vândut în 2024 un număr de 222.000 de mașini, iar pentru acest an are o țintă de 320.000.

Geely s-a lansat la rândul său oficial în România anul trecut.

Grupul chinez este prezent și la Mioveni, deținând acțiuni la Horse – divizia de motoare și cutii de viteze pe care Renault a separat-o recent. Astfel, Renault și Geely au câte 45% din acțiuni, iar gigantul petrolier de stat Saudi Aramco are alți 10%.

Întreg grupul Geely a comercializat anul trecut 3,3 milioane de vehicule, iar până în 2027 vrea să ajungă la 5 milioane!

Spre comparație, tot grupul Renault a vândut anul trecut 2,26 milioane de mașini.

Denza

BYD s-a lansat deja oficial în țara noastră în acest an, astfel că are sens și lansarea mărcii sale premium.

Denza a fost fondată în anul 2010 ca o companie mixtă între BYD și Mercedes, fiecare având câte 50%. În 2021, compania s-a restructurat, iar Mercedes și-a redus cota la doar 10% din acțiuni. Ulterior, din 2024 Mercedes s-a retras total.

Denza s-a lansat oficial în Europa în aprilie 2025 la Milano cu modelul sport Z9 GT, însă conform surselor Libertatea în România va aduce modele SUV.

La acel moment, Alfredo Altavilla – consilierul oficial al Denza pentru Europa – a spus că marca va aduce pe piață la finalul acestui an modelul D9, urmând ca două modele SUV să fie aduse în viitor, conform Reuters.

Mașinile Denza vor fi fabricate în fabrica pe care BYD o construiește în Ungaria, la Szeged. Aceasta urmează să intre în producție în perioada următoare.

Lansarea Denza în România se va face în prima parte a anului viitor.

Șase giganți auto din China se vor lansa în curând în România. Care sunt mărcile care au luat în colimator țara noastră
Denza Z9 Foto: Shutterstock

BYD a vândut anul trecut 4,3 milioane de mașini, din care marca Denza a fost o parte mică. Anul trecut, Denza a avut vânzări de 126.000 de vehicule, dar pentru acest an ținta este de 300.000.

În acest an, BYD a consemnat o creștere masivă a vânzărilor în Europa, depășind Tesla pentru mai multe luni consecutiv.

NIO și Firefly

Grupul NIO are la rândul său planuri pentru România, acesta urmând să intre oficial la începutul anului viitor, un anunț oficial fiind deja făcut în acest sens în luna iunie.

NIO produce SUV-uri și sedanuri de lux, compania poziționându-se ca un concurent pentru Mercedes, Audi și BMW.

Spre deosebire de acestea însă, NIO nu produce mașini cu motoare clasice, ci doar electrice și hibride EREV, la care motoarele clasice acționează ca generatoare electrice.

NIO a lansat recent mai multe modele de top, precum noua versiune a SUV-ului ES8 și modelul mai ieftin Onvo L90, pentru ambele cererea fiind extrem de mare în China.

Compania este deja prezentă pe mai multe piețe europene.

Modelele care vor fi disponibile în România sunt NIO EL6, NIO EL8, NIO ET5, NIO ET5 Touring și modelul de oraș Firefly.

Șase giganți auto din China se vor lansa în curând în România. Care sunt mărcile care au luat în colimator țara noastră
NIO EL8, un SUV cu șase locuri Foto: Shutterstock

Firefly este marca sa de mașini oraș, fiind lansată anul trecut. În acest moment, brandul vinde un singur model.

În fine, Onvo este marca de masă a NIO, dar aceasta nu este în plan pentru venirea în țara noastră în perioada apropiată.

Pe lângă mașini, NIO are și o rețea de stații de schimbare a bateriilor de pe mașini, un astfel de schimb durând doar 3 minute.

Anul trecut, NIO a produs 222.000 de mașini, iar în primele opt luni din acest an a vândut cu aproape 35% mai multe ca în 2024.

Șase giganți auto din China se vor lansa în curând în România. Care sunt mărcile care au luat în colimator țara noastră
Firefly, mașina de oraș a NIO Foto: Shutterstock

Xpeng

Xpeng este un alt brand similar NIO. Compania produce SUV-uri de lux, sedanuri și modele sport.

Recent, Xpeng a semnat un acord cu producătorul de componente Magna, urmând ca acesta să asambleze modele Xpeng la o fabrică a sa din Austria.

Xpeng a vândut anul trecut 190.000 de autoturisme, iar în acest an are o țintă dublă. Până la final de septembrie, compania vânduse peste 313.000 de mașini sub brandurile Xpeng și Mona.

Atât, BYD, cât și NIO, și Xpeng sunt companii private, listate la burse.

Șase giganți auto din China se vor lansa în curând în România. Care sunt mărcile care au luat în colimator țara noastră
Xpeng G9, modelul de top al grupului chinez Foto: Shutterstock

Dongfeng

Concernul de stat Dongfeng are în plan triplarea vânzărilor din Europa și analizează la rândul său lansarea oficială în România.

Unele dintre mărcile sale sunt deja disponibile prin importatorul SUV Cars.

Acesta vinde în țara noastră mașini sub brandul Forthing, dar și alte mărci din China.

Presa internațională a scris recent că Dongfeng va marșa pe trei branduri pe Bătrânul Continent: Dongfeng, Voyah în segmentul premium și M-Hero pentru vehicule off-road.

Dongfeng este compania care produce pentru Renault modelul Dacia Spring, comercializat în întreaga Uniune Europeană.

Anul trecut, compania a construit 2,48 milioane de mașini.

Șase giganți auto din China se vor lansa în curând în România. Care sunt mărcile care au luat în colimator țara noastră
Voyah Free, un SUV electric de lux produs de Dongfeng Foto: Shuttertock

BAIC, DFSK, JAC, Seres

Tot prin SUVCars se importă deja și mărcile DFSK și Seres are grupului Seres, JAC – deținut de JAC Motors și BAIC – un grup de stat cu sediul în Beijing.

Șase giganți auto din China se vor lansa în curând în România. Care sunt mărcile care au luat în colimator țara noastră
JC T9, o camionetă produsă de grupul asiatic Foto: Shutterstock

Un alt brand este SWM – care este un brand italian, deținut de grupul auto-moto chinez Shineray.

Acestea din urmă sunt prezente la Salonul Auto București, care are loc în perioada 7-12 octombrie în București.

Șase giganți auto din China se vor lansa în curând în România. Care sunt mărcile care au luat în colimator țara noastră
Mașină DFSK E5 Foto: Shutterstock

MG și Leapmotor sunt deja aici

În fine, în România se mai comercializează și marca britanică MG – deținută de grupul de stat SAIC Motor, dar și Leapmotor – companie la care este acționar grupul franco-italian Stellantis.

SAIC a produs anul trecut 4,6 milioane de autovehicule, fiind cel mai mare constructor auto din China.

Șase giganți auto din China se vor lansa în curând în România. Care sunt mărcile care au luat în colimator țara noastră
MG Cyberster, un roadster electric produs de SAIC Foto: Shutterstock

Leapmotor a vândut anul trecut 293.000 de autoturisme, iar în acest an își va dubla vânzările. Anul viitor vrea să atingă un milion de mașini, iar într-un deceniu vrea să ajungă la patru milioane.

Șase giganți auto din China se vor lansa în curând în România. Care sunt mărcile care au luat în colimator țara noastră
Leapmotor C10 Foto: Shutterstock
