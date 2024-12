Producătorii auto chinezi iau cu asalt România, după ce au provocat panică și pierderi în Occident

În primăvară, mai multe centre comerciale din România au fost împânzite cu mașinile unei mărci puțin cunoscute.

Mașinile pentru export în zona portului Taicang din Suzhou, provincia Jiangsu din China de Est, pe 12 decembrie 2024. Vehiculele transportate includ SAIC, Chery, BYD, Changan, Pentium, GAC, Great Wall, Dongfeng și alte 12 mărci și, respectiv, navighează către Mexic, Peru, Coreea de Sud, Guatemala și România. Foto: Profimedia

MG, în malluri și pe tricouri

Este vorba de marca britanică MG, care este însă deținută de gigantul de stat SAIC Motor, cel mai mare din China.

Mai mult, compania a semnat și un contract de sponsorizare cu echipa de fotbal FCSB, iar acum se promovează intens.

Conform datelor Ministerului de Interne, în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2024 au fost înmatriculate în România 1.922 de autoturisme MG, față de doar 9 în aceeași perioadă a anului 2023.

În acest moment, MG vinde în România modelele MG3 (hibrid), MG4 (electric) și HS (benzină), prețurile pornind de la 19.500 de euro. Spre comparație, Dacia Logan pornește de la 14.100 de euro, iar noua Dacia Duster are un preț de pornire de 19.000 de euro.

SAIC Motor a consemnat în 2023 vânzări totale de 104,93 de miliarde de dolari și un profit net de 1,93 de miliarde de dolari.

Recomandări PSD-PNL-UDMR au decis datele alegerilor prezidențiale 2025 – Surse

MG4 (electric). Foto: saicmotor.com

Geely aduce încă două branduri, pe lângă Volvo

Geely, cel mai mare grup auto privat din China, s-a lansat, la rândul său, oficial în România, în data de 20 septembrie.

Marca Geely comercializează în țara noastră modelele Coolray, Starray, iar în curând și EX5 BEV. Prețurile pornesc de la 26.990 de euro pentru Coolray și 30.990 de euro pentru Starray.

Grupul Geely a mai adus o marcă în România: producătorul Lynk & Co, acesta deschizându-și în 24 septembrie un showroom și lansând modelul Lynk & Co 01 (hibrid) și Lynk & Co 02 (electric).

Tot parte a Geely este și brandul suedez Volvo. Acesta a vândut în primele 11 luni din an un număr de 13.633 de unități, conform datelor oficiale ale Ministerului de Interne.

Modelul Coolray. Foto: geelyauto.ro

Recomandări Ordonanța „trenuleț”: Angajările la stat suspendate, pensiile și salariile bugetarilor înghețate în 2025. Ce măsuri ia Guvernul

Chinezii au descins la Dacia

Geely nu este prezent doar cu vânzarea unor mărci străine: în cadrul unui parteneriat cu Renault, Geely a investit într-o companie mixtă care produce motoare termice.

Astfel, Uzinele Dacia s-au divizat, grupul chinez Geely este acționar cu 50% la partea de motoare Dacia și la centrul de inginerie de la Titu.

Deținut de miliardarul Li Shufu, Geely a vândut în primele 10 luni 1,72 de milioane de vehicule și este aproape de a vinde două milioane la nivel global, conform revistei americane Fortune.

Anul trecut a consemnat venituri totale de 70,3 miliarde de dolari și un profit de 812,6 milioane, potrivit Fortune.

Dacia Spring e tot din China

Legat de Renault, modelul electric Dacia Spring este, la rândul său, produs de o companie chineză, respectiv grupul Dongfeng, deținut tot de stat.

Dacia Spring este unul dintre cele mai populare modele electrice în România: conform Asociației Producătorilor și Importatorilor Auto din România (APIA), Dacia a vândut 2.257 de unități electrice în primele zece luni, iar anul trecut, un număr de 5.796.

Dongfeng Motor a avut anul trecut venituri totale de 57,6 miliarde de dolari și o pierdere financiară de 391,6 milioane de dolari.

Modelul electric Dacia Spring. Foto: Dacia.com

Recomandări Fabrica secretă în care Rusia construiește mii de drone kamikaze în fiecare lună

Stellantis aduce Leapmotor

În fine, un alt brand chinezesc s-a lansat în România în această toamnă. Este vorba de Leapmotor, care produce doar mașini electrice. Acesta a debutat în data de 24 septembrie, dată care a coincis cu lansarea oficială a mărcii în Europa.

Leapmotor comercializează modelele T03 – cu prețuri de la 11.600 de euro prin programul Rabla Plus și C10 – care pornește de la 29.160 de euro prin Rabla Plus.

Leapmotor este o companie din China listată pe bursa de la Hong Kong, dar la care grupul Stellantis deține 20%. Stellantis a fost format din fuziunea Peugeot-Citroen cu Fiat-Chrysler.

Leapmotor a consemnat anul trecut afaceri totale de 2,36 de miliarde de dolari și o pierdere de 588 de milioane.

Leapmotor T03. Foto: leapmotor.net

Tarife vamale

Avalanșa de lansări auto chinezești în Europa a dus la plângeri către Comisia Europeană din partea grupurilor auto occidentale. Acestea se plâng de concurența neloială făcută de producătorii de mașini electrice din China, care sunt sprijiniți masiv de stat.

Drept urmare, Comisia Europeană a demarat o investigație și a impus tarife vamale pentru a opri inundarea pieței europene cu modele ieftine produse cu subvenții și a stopa pierderea locurilor de muncă locale.

În octombrie, Comisia a majorat tarifele până la 45,3%.

BYD – cel mai mare producător de mașini electrice din China – are tarife de 17%, Geely – de 18,8%, iar SAIC, de 35,3%. Tarifele se aplică pentru 5 ani.

Noile fabrici de șomeri ale Europei

Scandalul tarifelor vamale vine în momentul în care marii producători auto occidentali au probleme grave, ca urmare a concurenței făcute de cei chinezi.

Grupul Volkswagen a anunțat recent că dorește închiderea a trei fabrici în Germania și concedierea a 30.000 de salariați, în vreme ce la grupul Stellantis, directorul general Carlos Tavares și-a dat demisia abrupt, din cauza vânzărilor slabe.

Concomitent, grupurile nipone Honda și Nissan analizează posibilitatea unei fuziuni, conform Reuters.

Industria auto este cel mai mare exportator al României.

Shein și Temu, în vizor

Pe lângă producătorii de mașini electrice, și alte companii din China sunt în vizorul autorităților europene.

Retailerii online Shein și Temu sunt în vizorul Comisiei Europene din cauză că vând produse contrafăcute.

TikTok și alegerile

Concomitent, Comisia Europeană a deschis zilele trecute o investigație împotriva rețelei sociale TikTok, acuzată că nu a respectat prevederile care îi impuneau stoparea dezinformării și asigurarea integrității alegerilor.

Documentele declasificate din Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) au arătat că TikTok nu a respectat deciziile de eliminare a clipurilor lui Călin Georgescu și a permis viralizarea conținutului acestora chiar și în zilele când nu mai trebuia să existe campanie electorală.

Acuzațiile vin după anularea alegerilor prezidențiale din România de către Curtea Constituțională, ca urmare a vicierii procesului electoral.

O serie de senatori americani din Comisia de Politică Externă au acuzat Rusia că folosește TikTok pentru a submina alegerile din România.

În Statele Unite, TikTok este aproape de o interzicere dacă nu își vinde operațiunile până la data de 19 ianuarie 2025. Rețeaua este deținută de grupul chinez ByteDance și este acuzată că e o problemă de securitate națională.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News